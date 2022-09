Dopo un violentissimo drop test, è arrivato il momento per iPhone 14 Pro Max di mettersi alla prova in una prova di velocità. Contro chi? Beh, contro un rivale che in quanto a prestazioni ha tantissimo da dire: il Galaxy Z Fold4 di Samsung.

Lo speed test (eseguito dal solito PhoneBuff) si svolge in un modo molto semplice: sui due smartphone vengono lanciate nello stesso ordine diverse applicazioni (giochi, social network, app di editing e così via), per due volte. Completati i due giri, sarà il cronometro a decretare il vincitore.

A sfidarsi, come detto, sono iPhone 14 Pro Max (chip A16 Bionic, 6GB di RAM, 128GB di archiviazione) e Galaxy Z Fold4 (Snapdragon 8+ Gen 1, 12GB di RAM, 512GB di archiviazione). Chi avrà la meglio? Guarda il video per scoprire il risultato (oppure passa direttamente al paragrafo successivo).

iPhone 14 Pro Max vs Galaxy Z Fold4: qual è il più veloce?

Per quanto riguarda il primo giro, a tagliare per primo il traguardo è il top di gamma di Apple (con un tempo di 01:56.90). La sorpresa è tutta nel secondo, perché il pieghevole di Samsung recupera alla grande e completa il giro di app in 00:47.62 (contro i 00:56.68 di iPhone 14 Pro Max).

E dunque, calcolatrice alla mano, è il Galaxy Z Fold4 lo smartphone più veloce tra i due, e probabilmente dell’intero mercato.

Parliamo ovviamente di una differenza di secondi che, nell’uso quotidiano, praticamente nessuno riuscirebbe a notare. Gli smartphone in gioco sono due velocisti, ma lo Z Fold4 lo è un pelino di più. Complimenti a Samsung per l’ottimo risultato.