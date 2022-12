Black Friday? Cyber Monday? Macché, gli affare su Amazon si fanno tutti i giorni. Oggi ad esempio puoi acquistare il caricabatterie USB-C di INIU a soli 9,99 euro grazie allo sconto del 29%. Non devi applicare nessun coupon: per completare l’affare, devi solo aggiungere l’accessorio al carrello. Il tuo iPhone ti ringrazierà.

Come detto, dietro il caricabatterie ora in offerta c’è INIU, un marchio attivo su Amazon da anni e particolarmente apprezzato dagli utenti che acquistano sullo store digitale del gigante di Seattle. Le dimensioni sono super compatte, con forme morbide: sulla parte bassa c’è la porta USB-C PD 3.0 compatibile – come è normale che sia – con la ricarica rapida.

Fondamentale è il sistema di sicurezza SmartProtect, che evita il verificarsi di anomalie come cortocircuiti e sovraccarichi. Inoltre, grazie alla tecnologia Temp°Guard, la batteria del tuo smartphone (o di un altro device che stai ricaricando) è sempre al sicuro.

Sicuro, affidabile e soprattutto in sconto. Il caricabatterie da 20W è un Best Buy, oggi più che mai. Aggiungilo subito al carrello per non farti sfuggire lo sconto del 29% che porta il prezzo finale a 9,99 euro. Una cifra irrisoria per un gadget di questo tipo.

A proposito di Amazon, sapevi dell’esistenza di questa pagina “segreta”?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.