Le funzioni più inutili (ma bellissime) del tuo iPhone

Cos’è il Tocco Apple? Non è solo superiorità tecnica, quanto soprattutto attenzione maniacale per i dettagli, per le piccole cose che di sugli altri sistemi operativi vengono spesso tralasciate. Ecco 3 esempi di come Apple coccola e sorprende i suoi clienti, 3 esempi di cose tanto inutili quanto belle da vedere.

Blocco Rotazione

Spesso, le icone di stato di iOS cambiano a seconda dello stato di attivazione e disattivazione dei servizi. Per esempio, il Blocco Rotazione mostra un lucchetto chiuso quando la feature è attiva; il lucchetto è aperto invece se lo schermo è libero di ruotare secondo l’inclinazione del dispositivo.

E per rimarcare questo sottile cambiamento, la freccia attorno al lucchetto ruota. Così da attirare l’attenzione dell’occhio: come dire, guarda che qui sta succedendo qualcosa. Su Android, invece, ci si limiterebbe a accendere o spegnere l’interruttore. Fine.

Torcia

Quando la funzione Torcia di iPhone è attiva, accadono due cose. L’interruttore si illumina, come a far capire che c’è una irradiazione di luce da qualche parte; ma il piccolo interruttore dell’icona della torcia cambia posizione e si sposta verso l’alto. Come in una torcia vera.

Orologio

E ora la chicca delle chicche. L’icona dell’orologio è un vero orologio analogico che segna l’ora aggiornata in tempo reale.