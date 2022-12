Su Amazon ogni giorno fioccano occasioni per risparmiare sull’acquisto di prodotti di ogni categoria. Qui su Melablog cerchiamo di segnalarvi quotidianamente le offerte più interessanti che abbracciano il mondo Apple e, più in generale, quello tech. Ma c’è una cosa che dovreste sapere: c’è una pagina di cui tanti ignorano l’esistenza ma che in realtà è incredibilmente utile.

La pagina segreta di Amazon per risparmiare

È cosa nota che Amazon propone ciclicamente determinate promozioni che solo gli account che soddisfano precisi requisiti possono sfruttare a proprio vantaggio. Ma come fare per tenerle sempre sotto controllo e non farsele sfuggire?

L’elenco di tutte le promozioni compatibili con il singolo account lo trovi a questo indirizzo. Come puoi notare, si tratta di una pagina molto dettagliata e che ti fornisce tutte le informazioni di cui hai bisogno per portare a termine i tuoi acquisti risparmiando.

E tu a quale offerta puoi accedere? A quella che per risparmiare 10 euro scegliendo un punto di ritiro Amazon? Oppure a quella per ottenere 6 euro di sconto dopo aver ricaricato il conto Amazon di almeno 60 euro (per la prima volta)? I vantaggi proposti sono tanti, e abbracciano anche altre “costole” di Prime, come Amazon Music.

Insomma, devi solo scegliere e approfittare di quella che fa al caso tuo. Attento/a però alla scadenza e ai requisiti minimi.

A proposito dello sconto di 10 euro scegliendo un punto di ritiro. Questa promo richiede una spesa minima di 25 euro, e – se disponibile anche per il tuo account – potresti utilizzarla per acquistare il nuovo Echo Dot (5ª generazione, modello 2022) a soli 19,99 euro (ma solo perché il dispositivo è attualmente scontato del 50%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.