Calo delle vendite di iPhone in Cina: Apple perde terreno nel mercato degli smartphone

Apple sta attraversando un periodo complesso nel mercato cinese, registrando il settimo trimestre consecutivo di calo. Nel primo trimestre del 2025, le spedizioni di iPhone hanno subito una contrazione del 9%, attestandosi a soli 9,8 milioni di unità. Questo ha portato la quota di mercato dell’azienda al 13,7%, un dato che preoccupa considerando la ripresa complessiva del mercato smartphone cinese, cresciuto del 3,3% nello stesso periodo.

In netto contrasto, i produttori locali stanno vivendo un momento di forte crescita. Tra questi, Xiaomi si distingue con un incremento del 40% nelle spedizioni, raggiungendo 13,3 milioni di unità e consolidando la sua posizione di leader nel mercato cinese. La competitività di questi marchi risiede nella loro capacità di offrire dispositivi tecnologicamente avanzati a prezzi più accessibili, un fattore che sembra mettere in difficoltà il colosso di Cupertino.

Secondo le analisi di IDC, una delle principali criticità per Apple risiede nella sua politica di prezzi elevati. Questo approccio le ha impedito di beneficiare appieno delle recenti sovvenzioni governative introdotte in Cina, che prevedono un rimborso del 15% sui prodotti elettronici con un prezzo inferiore a 6.000 yuan (circa 820 dollari). Nonostante l’iPhone 16 standard parta da 5.999 yuan, quindi tecnicamente idoneo per il programma, Apple non è riuscita a capitalizzare su questa opportunità come invece hanno fatto i suoi concorrenti locali.

La situazione si complica ulteriormente a causa delle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che influenzano negativamente le prospettive di crescita dell’azienda nella regione. La Cina rappresenta un mercato strategico per Apple, non solo per il volume di vendite ma anche per il suo impatto sui ricavi globali. Tuttavia, la combinazione di incentivi governativi che favoriscono i produttori locali e una strategia di prezzi meno competitiva rende il panorama sempre più sfidante.

In questo contesto, produttori come Xiaomi e Huawei stanno rafforzando la loro presenza, spingendo Apple a riconsiderare le sue strategie per mantenere la propria competitività. Una revisione della politica di prezzo potrebbe essere una mossa necessaria per riconquistare una fetta di mercato e contrastare l’ascesa dei marchi locali. Inoltre, l’azienda potrebbe valutare di diversificare ulteriormente la propria offerta per rispondere meglio alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Il futuro di Apple in Cina dipenderà dalla sua capacità di adattarsi rapidamente a queste sfide. Riuscirà a ritagliarsi nuovamente uno spazio significativo in uno dei mercati più importanti a livello mondiale? La risposta a questa domanda potrebbe influenzare non solo il destino dell’azienda nel breve termine, ma anche il suo ruolo come leader globale nel settore tecnologico.