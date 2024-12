Call of Duty: Black Ops 6 in sconto su Amazon, SUPER PROMO

La serie FPS di Call of Duty è una delle più amate e famose di sempre e oggi, su Amazon, Black Ops 6, il nuovo capitolo della saga, viene messo in offerta del 13% per un costo finale d’acquisto di 69,99€.

Call of Duty: Black Ops 6, divertimento e azione allo stato puro!

Call of Duty: Black Ops 6 è l’ultimo capitolo della celebre saga, sviluppato dai premiati team di Treyarch e Raven. Questo nuovo episodio offre un’esperienza cinematografica unica con una narrativa complessa e un gioco libero dalle regole di ingaggio, che immerge i giocatori in un thriller d’azione e spionaggio senza pari.

La campagna per giocatore singolo, in pieno stile Black Ops, è accompagnata da una modalità multiplayer all’avanguardia e dal ritorno epico della leggendaria modalità Zombi a turni. I giocatori potranno sperimentare un movimento senza precedenti, grazie al sistema di movimento completo, che consente il collegamento continuo delle mosse di combattimento in tutte le direzioni, offrendo la migliore fluidità di movimento mai vista in un gioco Call of Duty.

In modalità multiplayer, 16 nuove mappe sono disponibili fin dal lancio, con 12 mappe base 6 contro 6 e 4 mappe Strike in cui è possibile giocare in modalità 2 contro 2 o 6 contro 6. Inoltre, il ritorno del sistema Prestigio è più ampio e gratificante che mai, permettendo ai giocatori di ottenere ricompense più premianti.

La modalità Zombi a turni torna con il suo consueto fascino, con due nuove mappe disponibili fin dal lancio, dove i giocatori potranno affrontare orde di non morti in emozionanti battaglie. Call of Duty: Black Ops 6 è pronto a offrire un’esperienza di gioco indimenticabile per tutti gli appassionati della saga.

Oggi, su Amazon, Call of Duty: Black Ops 6, nella sua versione per PS5, viene messo in offerta del 13% per un costo finale d’acquisto di 69,99€.

