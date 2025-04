Apple Arcade si arricchisce a maggio con cinque nuovi giochi

Il mondo del gaming su dispositivi Apple si arricchisce di novità entusiasmanti. A partire dal 1° maggio, Apple Arcade, la piattaforma di giochi in abbonamento, introduce cinque nuovi titoli che vanno ad ampliare un catalogo già vasto, composto da oltre 200 giochi, tutti senza pubblicità e acquisti in-app.

Tra le nuove proposte spicca WHAT THE CLASH, un titolo multiplayer innovativo sviluppato da Triband, già famoso per il pluripremiato WHAT THE CAR. Questo gioco offre una varietà di sfide come ping pong, tiro con l’arco e acchiapparella, combinando controlli touch intuitivi con l’uso di carte modificatrici che aggiungono un tocco di imprevedibilità e creatività alle partite. Un’esperienza che promette di conquistare gli amanti dei giochi multiplayer grazie alla sua originalità e al suo design surreale.

Accanto a WHAT THE CLASH, Apple Arcade propone altri titoli che coprono un ampio spettro di generi e interessi. “with My Buddy” è un simulatore che permette di prendersi cura di adorabili cuccioli virtuali, ideale per chi cerca un’esperienza rilassante e interattiva. “LEGO Friends Heartlake Rush+” porta i giocatori in un mondo colorato e dinamico con il suo endless runner ambientato nella vivace Heartlake City. Per gli amanti degli enigmi linguistici, “Words of Wonders: Search+” offre un mix intrigante di puzzle ed esplorazione, mentre “SUMI SUMI: Matching Puzzle+” incanta con i suoi personaggi kawaii, tra cui l’amatissimo Rilakkuma.

Ma le novità non finiscono qui. Alcuni dei titoli già presenti nel catalogo, come “Hello Kitty Island Adventure” e “PGA TOUR Pro Golf”, riceveranno aggiornamenti che arricchiranno ulteriormente l’esperienza di gioco. Questo approccio dimostra l’impegno di Apple nel mantenere i suoi contenuti freschi e coinvolgenti per i giocatori.

Apple Arcade si distingue non solo per la qualità dei suoi giochi, ma anche per la sua accessibilità. Compatibile con dispositivi iPhone, iPad, Mac, Apple TV e, a breve, con il rivoluzionario Vision Pro, la piattaforma si rivolge a un pubblico ampio e diversificato. Con un costo mensile di 6,99 euro, Apple Arcade include un mese di prova gratuita e offre tre mesi omaggio per chi acquista un nuovo dispositivo Apple. Inoltre, l’abbonamento è incluso nei piani Apple One, permettendo a sei membri della famiglia di accedere contemporaneamente ai contenuti.