Apple, così come altre aziende che hanno seguito il suo esempio, non include più nelle confezioni dei suoi iPhone il caricabatterie USB-C. A causa di ciò, chi non ne ha uno a disposizione, deve obbligatoriamente procedere all’acquisto. Dato che quello da 20W del colosso di Cupertino costa 25 euro, un pelino troppo, converrebbe approfittare di qualche offerta. Ebbene, per il Black Friday, puoi acquistare due caricabatterie USB-C da 20W a soli 15 euro. Stai pensando che è un affare? E hai proprio ragione!

Quelli di Anigaduo potrebbero essere definiti come dei caricabatterie universali, nel senso che li puoi usare con una marea di dispositivi. Non solo gli iPhone di Apple, ma anche smartphone, tablet, controller e console di gioco portatili di tanti altri marchi, come Samsung, Google e anche la stessa Amazon.

I charger sono da 20W, come detto, dunque supportano la ricarica rapida che dimezza i tempi e non ti costringe ad attendere chissà quanto tempo per far sì che il tuo smartphone passi dallo 0 al 100% di carica. La sua è una porta USB-C, dunque compatibile tanto sia con i cavi da USB-C a USB-C sia con i cavi per i device Apple, ovvero da USB-C a Lightning.

Esteticamente, è chiarissima la fonte d’ispirazione (il caricabatterie di Apple). Poi sono super compatti, e soprattutto sono realizzati con materiali resistenti. Infine, ti segnalo l’integrazione di un sistema di sicurezza che previene anomalie come sovraccarichi, sovratensioni e surriscaldamenti.

La promo del 20% è legata al Black Friday, come detto, ma questo non ti assicura la disponibilità dell’articolo fino al 28 novembre, ultimo giorno dell’iniziativa Amazon. Le scorte infatti potrebbero finire molto prima, quindi se sei interessato/a, concludi quanto prima l’acquisto.