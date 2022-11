Non è un iPad né per potenza né per qualità/varietà del software, ma se ti serve un tablet da battaglia da usare in viaggio, con bambini piccoli, o magari solo per controllare la domotica, guardare film in streaming, effettuare video conferenze e per usi più leggeri, probabilmente ti interesserà sapere che Amazon Fire 7 è in sconto Black Friday e lo paghi appena 54€ invece di 79,99€. Si tratta di uno sconto del 31%.

Piccolo, compatto e faile da trasportare, il Fire 7 ha uno schermo touch da 7″ e include una memoria interna da 16 o 32 GB (espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD). Garantisce ben 10 ore di autonomia per leggere, navigare, informarsi, guardare video, controllare domotica e Alexa, o per ascoltare musica. Include tantissime app con cui divertirsi, come Netflix, NOW, Facebook, Disney+, Instagram, TikTok e molte altre, tutte da scaricare sull’Appstore di Amazon. E non mancano le app di video conferenza come Zoom, Skype e Facebook Messenger. Insomma c’è tutto quel che serve, e a questo prezzo è davvero difficile fare di meglio. Insomma, secondo noi vale la pena dargli una chance. Tanto, nella peggiore delle ipotesi, si fa sempre in tempo a rimandarlo indietro con l’impeccabile servizio clienti Amazon. A proposito, hai tempo fino al 31 gennaio per fare il reso gratuito. Meglio di così… Acquista Amazon Fire 7 in sconto Black Friday e approfitta del prezzo promozionale di 54€ e spiccioli. La spedizione è gratuita se ti scrivi a Prime.