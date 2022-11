Samsung lo definisce “un concentrato di innovazione”, e ha ragione. Lo Smart Monitor M5 è uno schermo All in One, utile per l’intrattenimento e la produttività anche in totale autonomia, dunque senza la necessità di altri dispositivi collegati (via cavo o via Bluetooth). E questo particolare device è oggi ancora più interessante, perché su Amazon – in pieno Black Friday – è in offerta con uno sconto di 140 euro. Grazie allo sconto del 47% lo paghi infatti solo 159,90 euro, ed è un affare sotto tutti i punti di vista.

Samsung Smart Monitor M5 27″: in una sola parola, SPETTACOLO

Allo Smart Monitor M5 puoi collegarci quello che vuoi, anche l’ultimo Mac Mini con M1, e puoi utilizzarlo come monitor esterno sfruttando la tecnologia AirPlay 2 di Apple oppure la piattaforma DeX di Samsung.

Ma ciò che rende unica la proposta del gigante sud-coreano è la sua natura smart: è un perfetto media center, per godersi film e serie televisive sulle principali piattaforme di streaming, tra cui Apple TV+ e Netflix, include un hub per il gaming e, infine, il supporto alla suite Office 365 tramite cloud.

Il tutto è gestito da Tizen, il sistema operativo di Samsung che da anni ormai è al centro anche dei televisori smart dell’azienda. Ah, quasi dimenticavo: nella confezione di vendita dello Smart Monitor M5 è incluso anche il telecomando, che puoi usare per interagire con gli assistenti vocali Bixby (Samsung), Alexa (Amazon) e Google Assistant.