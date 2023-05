BeReal estende il supporto ad Apple Music per la condivisione dei brani

BeReal, l’applicazione social nota per la condivisione di momenti autentici della vita quotidiana, ha recentemente annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità che permette agli utenti di condividere la musica in ascolto con i propri amici all’interno dell’app. Inizialmente, la funzione era compatibile soltanto con Spotify, ma adesso BeReal ha implementato anche il supporto per Apple Music.

Gli utenti hanno notato che l’opzione per collegare BeReal ad un account Apple Music è ora disponibile nell’ultima versione dell’applicazione. Similmente al supporto per Spotify, gli abbonati Apple Music possono ora condividere facilmente le canzoni che stanno ascoltando con i loro follower BeReal. La funzionalità, precedentemente limitata ad un ristretto numero di persone, sembra ora essere accessibile a un’ampia platea di utenti.

Oltre alla condivisione di brani musicali, la nuova funzione permette anche di condividere podcast, almeno per gli utenti Spotify. BeReal rileverà automaticamente il contenuto in riproduzione, sia esso una canzone o un podcast, e aggiungerà un collegamento ad esso. “Ascolta musica o podcast quando prendi il tuo BeReal per condividerlo con i tuoi amici“, recita un messaggio all’interno dell’app.

BeReal Audio, che al momento supporta Apple Music e Spotify, prevede di includere ulteriori partner in futuro. Apple Music è disponibile per gli utenti iOS in tutto il mondo, mentre Spotify è accessibile per utenti Android e iOS in regioni selezionate, con un’espansione globale in programma.

BeReal è un’app social apprezzata per la sua capacità di motivare gli utenti a condividere momenti reali della loro vita. Per assicurare l’autenticità del contenuto, l’app segnala agli utenti il momento opportuno per scattare una foto di ciò che stanno facendo, senza filtri o opzioni di modifica. Descritta come “innovativa” da Apple, l’app è stata scelta come App dell’anno 2022 per iPhone e può essere scaricata gratuitamente dall’App Store. BeReal richiede un iPhone con iOS 14 o versioni successive e l’ultima versione dell’app per accedere a tutte le funzionalità.