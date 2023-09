Back to school e prodotti Apple: così Mac, iMac e MacBook costano meno

Quando si torna a scuola, nell’aria torna il profumo di “back to school” ed hai bisogno di ripensare la tua postazione di studio, la tentazione potrebbe essere quella di guardare al mondo Apple per portare sulla scrivania un laptop o un Mac con l’affascinante mela sulla scocca. La scelta di Apple è una scelta di campo, si sa, e spesso una scelta di cuore. Tuttavia si tratta al tempo stesso di una scelta che impone costi medi superiori, aspetto che non sempre trova il giusto “match” con il budget disponibile.

Eppure la soluzione c’è ed è di massima affidabilità: si tratta di scegliere prodotti ricondizionati, nei quali la qualità originale è stata verificata ed eventualmente ripristinata, dove quindi si ha la possibilità di mettere mano ad un dispositivo con sistema operativo Apple senza tuttavia dover fare i conti con costi eccessivi.

Il ricondizionato Apple è un’occasione speciale proprio per l’occasione speciale che va a creare: accedere a prodotti di Cupertino a prezzo fortemente ridotto. Non si tratta di prodotti nei quali ci sia un qualsivoglia compromesso in termini di funzionalità: la parola “ricondizionato” integra ogni garanzia in tal senso, prevede un’attenta disamina da parte del distributore e prevede addirittura un anno di garanzia che certifica la bontà dell’acquisto che si va a contrarre. A tutto ciò si aggiunge quanto racconta l’esperienza: i prodotti Apple conservano il loro valore nel tempo e per questo motivo anche l’usato è spesso più caro della media, pur garantendo sempre ottime performance. Ne consegue la bontà di una scelta basata su prodotti ricondizionati, in grado di offrire il massimo (dell’esperienza) con il minimo sforzo (economico).

Prodotti Apple ricondizionati

Ricondizionato.it dedica una pagina apposita per i prodotti Apple in sconto e per comprendere il vantaggio di una simile offerta sarà sufficiente scorrere alcune delle occasioni disponibili: il mercato dei ricondizionati è una vetrina piena di opportunità e saperle riconoscere consente di mettere a segno veri e propri affari.

Disponibili anche veri e propri top di gamma, il cui prezzo è di per sé molto elevato, ma che tramite la formula del ricondizionato trovano una scontistica invidiabile. Ne è esempio l’originalissimo Apple Mac Pro Mini Tower, disponibile a soli 1019 euro.

Ricondizionato.it mette a disposizione una scala di “gradi di qualità” molto utile per comprendere la qualità del prodotto acquistato:

Come nuovo (pari al nuovo sia a livello tecnico che estetico);

Ottimo (pari al nuovo a livello tecnico, può presentare lievi segni d’usura a livello estetico);

Buono (pari al nuovo a livello tecnico, può presentare evidenti segni d’usura a livello estetico).

La scelta potrà essere pertanto estremamente consapevole, poiché l’offerta avviene in massima trasparenza: si sa quel che si acquista, se ne conoscono le specifiche, si ha piena contezza dello stato di conservazione e, soprattutto, si ha la piena sicurezza del fatto che Ricondizionato.it verifica le componenti a rischio usura (esempio: le batterie) per garantirne la sostituzione nel caso in cui non rispondano a specifici requisiti di base.

Una scelta libera

Scegliere un Apple ricondizionato è una scelta intelligente. In primis, perché ci si porta in casa prodotti di valore, che hanno ancora piene potenzialità da esprimere; inoltre, perché si evita di trasformare mele preziose in e-waste, consentendo ai circuiti di Cupertino di dire la propria invece di diventare rottami e CO2. Il risparmio non è soltanto un “plus”, ma è il premio che sta dietro ad una scelta di questo tipo.

Il risultato? Un ragazzino che può finalmente avere il proprio primo Mac senza che i genitori debbano fare i conti con i prezzi ufficiali; oppure un professionista che può garantire continuità della propria esperienza su macOS senza dover giocoforza cambiare il proprio vecchio modello con i costi di uno nuovo. Il ricondizionato di Ricondizionato.it non è solo opportunità di risparmio, ma è un gesto di libertà: poter scegliere non tra quel che si può, ma tra quel che si vuole.