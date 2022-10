Sulla posizione di vantaggio degli AirPods all’interno di un ecosistema Apple non si può di certo discutere, però c’è da tener conto del fatto che non tutti sono disposti a spendere una cifra astronomica per degli auricolari wireless. Un modo per aggirare l’ostacolo per fortuna c’è e ci viene offerto – guarda un po’ – da Amazon. Oggi puoi infatti acquistare gli auricolari wireless di QHQO (premiati da Amazon nella categoria “auricolari Bluetooth”) a soli 11,89 euro. Il crollo del prezzo di listino (25,65 euro) è possibile grazie allo sconto del 34% già applicato e al Coupon valido per un ulteriore sconto del 30%. Meglio di così, non si può.

Il look di questi aurciolari wireless è gradevole e ricorda vagamente quello degli AirPods Pro di Apple. Anche l’aspetto del case di ricarica non scherza, pulito e con forme morbide.

Gli auricolari di QHQO sfruttano il Bluetooth 5.2 per garantire una connessione rapida e stabile (distanza massima 10 metri) al tuo smartphone, tablet o computer e supportano i comandi touch per la gestione della musica e delle chiamate. Sono pensati per l’ascolto di qualsiasi contenuti multimediale e, ovviamente, per avere un suono chiaro e pulito in chiamata.

Li puoi utilizzare anche durante le più intense sessioni di attività fisica, non sfuggiranno mai dalle tue orecchie. E poi sono impermeabili (certificazione IPX7), quindi anche se sei all’esterno e piove, puoi stare più che tranquillo/a. Concludo dicendoti che la batteria ha un’autonomia di circa 4-5 ore, che passano a 25 se si considera anche il case di ricarica.

📢 Ricorda di spuntare la casella del Coupon per ottenere un ulteriore sconto del 30% oltre a quello del 34% già applicato. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello per pagare gli auricolari di QHQO solo 11,89 euro.