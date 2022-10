È vero, siamo su un blog a tema Apple e pochi giorni fa è stato presentato un nuovo iPad entry level (per così dire…). E allora perché ti parlo del Galaxy Tab A8 di Samsung? Beh perché con lo sconto odierno del 29% il suo prezzo passa da 249,99 euro a 176,90 euro, una cifra irrisoria se paragonata a quella per acquistare il tablet made-in-Cupertino di 10a generazione (siamo vicini ai 600 euro). Ma sia chiaro: in favore del dispositivo da 10.5 di Samsung non c’è solo il prezzo, anzi.

Nella sua categoria di riferimento, il tablet del gigante sudcoreano è probabilmente il miglior device in termini di qualità-prezzo, e infatti va a ruba appena torna disponibile su praticamente qualsiasi store digitale. E dunque, se cerchi un tablet affidabile (anche in ottica futura) e con alle spalle un gigante della tecnologia, ti consiglio di non esitare nemmeno per un secondo.

Samsung Galaxy Tab A8: se va a ruba, ci sarà un motivo

Il Galaxy Tab A8 è un dispositivo del 2022 con Android 11 come sistema operativo (riceverà sicuramente degli aggiornamenti in futuro). Il design è davvero stupendo e riprende sotto alcuni punti di vista quello dell’ultimo iPad “base” (che però costa più del doppio…). Bordi squadrati, cornici sottili e assenza di pulsanti fisici sulla parte frontale.

L’ampio display da 10,5″ con cornice simmetrica da soli 10,2 mm ti consente di rimanere completamente immerso nello schermo. Esplora, senza compromessi. Dai film epici ai contenuti guida, il tablet android Galaxy Tab A8 ti dà accesso a nuovi mondi, grazie a una visione migliorata e più ampia.

Con il tablet di Samsung puoi davvero fare di tutto: giocare a titoli AAA tramite le piattaforme di cloud gaming, guardare serie televisive e film da praticamente tutte le piattaforme di streaming attive in Italia (tra cui ovviamente Netflix), fare videochiamate con amici e parenti, ma anche lavorare e gestire da un solo device tutti i tuoi accessori smart sparsi per casa. La versatilità è uno dei punti forti del Galaxy Tab A8, che dispone anche di un più che sufficiente comparto multimediale.

Di seguito altre specifiche che potrebbero interessarti:

Dimensioni e peso: ‎24.68 x 16.19 x 0.69 cm; 508 grammi

Dimensione schermo: 10.5 pollici LCD TFT

Risoluzione schermo: 1920 x 1200 pixel

Connettività: Wi-Fi

Sistema operativo: Android 11

Fotocamera frontale: 5 MP

Capacità batteria: 7040 mAh

Audio Dolby Atmos