ASUS annuncia Zenbook S 13 OLED: il 13 pollici più sottile al mondo

ASUS ha svelato la disponibilità sul mercato italiano del suo nuovissimo Zenbook S 13 OLED, che si afferma come il laptop OLED da 13,3 pollici più sottile al mondo. Non solo, questo è anche il modello Zenbook più ecologico che ASUS abbia mai prodotto, unendo perfettamente design ultraportatile, sostenibilità e prestazioni in movimento.

Dotato di un profilo super-sottile di 1 cm e uno chassis superleggero di 1 kg, il Zenbook S 13 OLED non scende a compromessi in termini di prestazioni, connettività e durata della batteria. La rifinitura del device è disponibile in due varianti: l’elegante e innovativo Basalt Gray e il classico Ponder Blue.

Design all’insegna della sostenibilità

Il design è stato concepito con un occhio di riguardo verso l’ambiente e la neutralità delle emissioni di anidride carbonica. A tal proposito, è stato fatto uso di metalli e plastiche riciclate, imballaggi certificati FSC Mix e un nuovo alluminio in ceramica al plasma per il modello Basalt Gray. Non manca un’elettronica priva di alogeni.

L’impegno di ASUS per la sostenibilità è evidente nella realizzazione del Zenbook S 13 OLED. Oltre all’utilizzo di materiali riciclati e imballaggi eco-compatibili, per la prima volta è stato adottato un processo speciale per trasformare il coperchio in alluminio al plasma ceramico. Questo procedimento ecologico, basato sull’uso di acqua pura, non richiede l’impiego di composti organici, acidi forti o metalli pesanti.

Specifiche tecniche

Il cuore di questa macchina è un processore Intel Core i7 di 13a generazione accoppiato con 32 GB di RAM LPDDR5 e un’unità SSD PCIe 4.0 da 1 TB. La batteria da 63 Wh garantisce un’autonomia prolungata, rendendo il dispositivo ideale per un utilizzo in mobilità.

Un altro elemento di spicco è lo splendido display ASUS Lumina OLED 16:10 2.8K (2880 x 1800) certificato Dolby Vision, con resa cromatica Pantone Validated e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500. Ciò garantisce un’esperienza visiva coinvolgente, con dettagli incredibili e livelli di nero profondissimi.

Disponibilità e prezzo

L’ASUS Zenbook S 13 OLED è già disponibile all’acquisto sul sito ASUS eshop, al prezzo consigliato di 1599€. Con il suo design sottile, leggero e sostenibile, unito a una potenza di calcolo senza pari e un display straordinario, il Zenbook S 13 OLED si posiziona come una delle scelte più accattivanti nel panorama dei laptop ultra-portatili.