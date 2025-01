AstroBot: l'esclusiva PS5, Game of the Year 2024, è in promozione

AstroBot ha recentemente vinto il premio di Game of the Year per il 2024 e oggi, su Amazon, questa fantastica esclusiva PS5, viene messa in offerta con uno sconto applicato del 16% per un costo finale di 59,90€.

AstroBot: ecco il miglior gioco del 2024 in tutto il suo splendore!

Preparati a partire per un viaggio spaziale senza precedenti con AstroBot, un’avventura straordinaria che ti porterà ad esplorare oltre 50 pianeti alla ricerca dell’equipaggio disperso di Astro. Ogni pianeta è unico e ricco di sfide, offrendo ambientazioni spettacolari e missioni coinvolgenti che ti terranno con il fiato sospeso.

In questa storia interstellare, dovrai correre, schivare e colpire con precisione per superare ostacoli e nemici lungo il tuo cammino. Grazie ai tanti nuovi potenziamenti, potrai affrontare ogni sfida con creatività e potenza, rendendo ogni momento del gioco emozionante e imprevedibile.

Il gioco sfrutta al massimo le potenzialità del controller wireless DualSense, facendoti sentire il mondo che ti circonda prendere vita tra le tue mani. Grazie al feedback aptico e ai trigger adattivi, potrai vivere un’esperienza di gioco completamente immersiva, percependo ogni salto, urto e movimento come mai prima d’ora.

Ma non sarai solo in questa impresa: potrai fare squadra con tanti personaggi iconici del mondo PlayStation, che ti aiuteranno nella tua missione di salvare la galassia intera. Ogni alleato porta con sé abilità e caratteristiche uniche, rendendo la tua avventura ancora più epica e memorabile.

