AstroBot: la nuova esclusiva PS5 ad un prezzo bomba su Amazon

AstroBot è una delle ultime esclusive PS5, una delle più convincenti e oggi, su Amazon, in occasione degli ultimi giorni di Black Friday viene messo in promo con uno sconto del 20% per un prezzo finale di 56,90€.

AstroBot: l’esclusiva più convincente di casa Sony

Preparati a vivere un’avventura cosmica senza precedenti con AstroBot, un viaggio emozionante attraverso le stelle! Unisciti al piccolo ma coraggioso ASTRO nella sua missione galattica per ritrovare il suo equipaggio disperso, esplorando oltre 50 pianeti unici pieni di sorprese, sfide e misteri da svelare.

In questa avventura dinamica, dovrai correre, schivare e colpire duro per superare ostacoli e nemici, sfruttando una vasta gamma di nuovi potenziamenti che ti permetteranno di affrontare ogni situazione con ingegno e stile. Dalle abilità di salto potenziato ai gadget futuristici, ASTRO è pronto a tutto per salvare i suoi compagni.

Grazie al controller wireless DualSense, il mondo di AstroBot prende letteralmente vita nelle tue mani. Ogni vibrazione, movimento e azione sarà resa ancora più coinvolgente, facendoti sentire ogni passo, salto e colpo con un livello di immersione senza pari. È un’esperienza che ridefinisce il modo di interagire con i videogiochi.

Non sarai solo in questa avventura: potrai fare squadra con personaggi iconici del mondo PlayStation, ognuno con abilità e caratteristiche speciali, pronti a darti una mano per salvare la galassia intera. Insieme, affronterete nemici pericolosi, puzzle ingegnosi e paesaggi mozzafiato.

