Arriva la funzione WhatsApp più attesa: è possibile avere due account

Con l’evoluzione costante della tecnologia e delle piattaforme di comunicazione, WhatsApp, il gigante della messaggistica di proprietà di Meta, ha introdotto una funzionalità attesissima: la possibilità di utilizzare due account sullo stesso dispositivo. Questa mossa rappresenta un cambiamento significativo nella modalità di utilizzo dell’app, offrendo una maggiore flessibilità agli utenti.

Come funziona la n uova funzionalità multi-account di WhatsApp

L’annuncio di Meta a metà ottobre 2023 ha rivelato che gli utenti potranno ora rimanere connessi a due diversi account WhatsApp contemporaneamente. Questo significa che potrai passare facilmente tra i tuoi account personali e lavorativi senza la necessità di effettuare continui accessi e verifiche. Tuttavia, è essenziale avere due numeri di telefono attivi, il che potrebbe richiedere un dispositivo con doppia SIM o l’utilizzo di eSIM.

Il processo di configurazione è semplice:

Apri WhatsApp. Tocca l’icona dell’ingranaggio delle Impostazioni. Tocca la freccia accanto al tuo nome. Seleziona “Aggiungi account“. Segui le istruzioni per configurare il tuo secondo account.

Una volta completata la configurazione, potrai passare facilmente tra i tuoi account senza problemi.

Gestione delle notifiche con due account

Con due account attivi, la gestione delle notifiche potrebbe sembrare complicata. Tuttavia, Meta ha previsto questa eventualità, permettendo agli utenti di personalizzare le impostazioni di notifica per ciascun account. Ciò significa che puoi decidere quale account desideri che ti invii notifiche sonore o visive.

I vantaggi di avere due account WhatsApp

Mentre molti potrebbero chiedersi perché avrebbero bisogno di due account, la risposta risiede nella versatilità offerta da questa funzionalità. WhatsApp è ampiamente utilizzato nel mondo degli affari, oltre che per la comunicazione personale. Con la possibilità di avere due account sullo stesso dispositivo, i professionisti possono ora gestire le loro comunicazioni personali e lavorative senza la necessità di portare con sé due telefoni.

Nonostante l’annuncio, Meta non ha fornito una tempistica precisa per il rilascio di questa funzionalità. Tuttavia, mantenendo aggiornata l’app WhatsApp, gli utenti avranno la migliore possibilità di accedere a questa funzione non appena sarà disponibile.

Differenze con funzionalità precedenti

È importante notare che questa nuova funzionalità non deve essere confusa con un aggiornamento precedente di WhatsApp che permetteva l’accesso allo stesso account da più dispositivi. Sebbene entrambe le funzionalità offrano maggiore flessibilità, sono distinte e servono a scopi diversi.

L’aggiunta della funzionalità multi-account su WhatsApp rappresenta un passo avanti significativo nella messaggistica moderna, offrendo agli utenti una maggiore flessibilità e efficienza nella gestione delle loro comunicazioni. Con l’evoluzione costante delle piattaforme di comunicazione, possiamo aspettarci ulteriori innovazioni in futuro.