Apple Watch Ultra del 2026 sarà il primo a adottare la tecnologia micro-LED

L’attesa per il primo Apple Watch dotato di schermo micro-LED sembra non essere ancora terminata. Secondo l’ultimo rapporto, non vedremo questa nuova tecnologia di visualizzazione fino al lancio dell’Apple Watch Ultra nel 2026.

La tecnologia micro-LED non arriverà prima del 2026 con Apple Watch Ultra

I primi segnali ottimistici a riguardo risalgono al 2019, quando si è ipotizzato che Apple potesse iniziare la transizione dagli schermi OLED a quelli micro-LED già nel 2020, ma come sappiamo, ciò non è accaduto…

Ma cosa sono esattamente i micro-LED? Per comprenderli, dobbiamo ripercorrere la roadmap dei display di Apple. Si è partiti dagli LCD IPS con retroilluminazione convenzionale, si è poi passati agli LCD IPS con retroilluminazione mini-LED, che Apple ha adottato per i modelli di iPad Pro e ora utilizza anche nei MacBook. Questa tecnologia consente di ottenere neri più scuri e bianchi più brillanti, apportando una differenza sorprendente.

Gli schermi OLED, invece, stanno gradualmente passando da dimensioni più piccole a dimensioni più grandi. Apple ha introdotto gli schermi OLED per la prima volta sull’Apple Watch, per poi adottarli anche sugli iPhone a partire dall’iPhone X. Finora, la società non li ha utilizzati né su iPad né su MacBook, ma si prevede che offrirà schermi OLED per iPad all’inizio del prossimo anno. Gli schermi OLED offrono colori più vividi, neri più profondi e sono anche più efficienti dal punto di vista energetico.

I micro-LED, come suggerisce il nome, sono versioni microscopiche dei LED convenzionali, con interi array di essi che costituiscono ogni singolo pixel. I micro-LED sono cento volte più piccoli dei tradizionali LED. Questa tecnologia offre due vantaggi principali rispetto agli OLED: una qualità di visualizzazione ancora migliore grazie a un maggiore controllo dei singoli pixel e una maggiore longevità poiché i micro-LED utilizzano materiali inorganici.

Tuttavia, il rapporto afferma che il lavoro per portare la tecnologia micro-LED sull’Apple Watch è stato nuovamente ritardato e che non la vedremo fino al lancio dell’Apple Watch Ultra nel 2026, secondo quanto riportato dalla società di ricerche di mercato DSCC. Questa previsione è stata inizialmente fissata per il secondo trimestre del 2025, ma è stata successivamente spostata al primo trimestre del 2026 da TrendForce.

Le dimensioni estremamente ridotte dei componenti micro-LED rendono la produzione degli schermi estremamente complessa, con bassi tassi di rendimento e costi elevati. Proprio per questo motivo, Apple ha investito ingenti risorse nella tecnologia dei display, acquistando LuxVue nel 2014 e destinando oltre un miliardo di dollari allo sviluppo delle capacità di produzione di micro-LED. Attualmente, Samsung Display è uno dei principali attori nel settore dei micro-LED e Apple cerca di evitare di dipendere da un unico fornitore per questa nuova tipologia di display.