Apple Watch Ultra 2: componenti in titanio prodotti con stampa 3D

Apple si appresta a lanciare la seconda generazione di Apple Watch Ultra nell’autunno prossimo, e secondo quanto riportato da Ming-Chi Kuo, questa nuova versione presenterà un’interessante innovazione nella sua costruzione. Apple utilizzerà la tecnologia di stampa 3D per i componenti in titanio, al fine di rendere il processo produttivo più efficiente e veloce. Tuttavia, ciò non significa che verrà abbandonato completamente il metodo tradizionale del controllo numerico computerizzato (CNC), che continuerà a svolgere un ruolo di primaria importanza, soprattutto per le rifiniture finali prima dell’assemblaggio.

Apple Watch Ultra 2 avrà alcuni componenti stampati in 3D

Il nuovo orologio smart di fascia alta di Apple dovrebbe chiamarsi semplicemente Apple Watch Ultra, senza numeri distintivi come solitamente accade per i prodotti dell’azienda californiana. Questo nuovo modello si preannuncia come un significativo avanzamento, con un display che passerà da 1,92″ OLED a 2,1″ Mini-LED, garantendo una maggiore luminosità e una batteria più capiente per un’autonomia superiore.

Inoltre, offrirà prestazioni superiori anche in ambienti impegnativi, come l’immersione in acqua o in condizioni meteo avverse, e supporterà un numero sempre crescente di discipline. Al fine di ridurre i costi di produzione e accelerare i tempi, Apple si affiderà alla stampa 3D industriale per la realizzazione dei componenti in titanio, come confermato dall’analista Ming-Chi Kuo di TF Securities nel suo blog su Medium, basandosi sulle sue solite fonti vicine alle aziende manifatturiere asiatiche che gestiscono la maggior parte della produzione.

Nello specifico, Apple utilizzerà stampanti fornite da Farsoon e Blt, insieme ai laser dell’azienda IPG Photonics, per allestire la linea di produzione dedicata all’Apple Watch Ultra di seconda generazione. Si prevede che il nuovo smartwatch sarà ufficialmente presentato durante l’evento keynote di settembre, seguito da un rapido rilascio sul mercato, come accaduto l’anno scorso con l’annuncio ufficiale avvenuto il 7 settembre e l’arrivo nei negozi il 23 settembre.

L’introduzione della stampa 3D per i componenti in titanio rappresenta un passo avanti significativo per Apple, consentendo una produzione più efficiente e una maggiore flessibilità nel design degli orologi. I consumatori possono quindi attendersi un Apple Watch Ultra 2 all’avanguardia sia dal punto di vista delle prestazioni che del design, confermando il costante impegno di Apple nell’offrire prodotti innovativi ed esclusivi nel mercato degli smartwatch.