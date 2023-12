Apple Watch, sospese le vendite in USA dopo il 21 dicembre

In una mossa senza precedenti, Apple ha annunciato che interromperà le vendite di alcuni modelli di Apple Watch negli Stati Uniti a partire dal 21 dicembre. Questa decisione segue una sentenza della Commissione per il Commercio Internazionale degli Stati Uniti (ITC) in una controversia sulla violazione di brevetto con l’azienda medica Masimo.

Apple Watch, alcuni modelli non verranno più venuti in USA dopo la sentenza dell’ITC

Masimo ha intentato una causa contro Apple nel 2020, accusando l’azienda di aver violato i brevetti e rubato segreti commerciali relativi al sensore pulsossimetro, introdotto nell’Apple Watch nel 2021. Nonostante un errore giudiziario nel processo della Corte distrettuale, l’ITC ha emesso un ordine a ottobre che vietava l’importazione negli Stati Uniti di qualsiasi modello di smartwatch di Apple che violasse i brevetti di Masimo. Questo ha innescato un periodo di revisione di 60 giorni da parte della Casa Bianca.

Se la revisione presidenziale confermerà il divieto, questo entrerà in vigore dal 25 dicembre, bloccando l’importazione e la vendita dei prodotti Apple Watch coinvolti. Apple ha già confermato che sospenderà le vendite dei suoi ultimi modelli, l’Apple Watch Series 9 e l’ Ultra 2, sul sito Apple.com dal 21 dicembre e nei negozi fisici dopo il 24 dicembre.

Il divieto riguarda i modelli di Apple Watch Series 6 e successivi, che includono la funzionalità di rilevamento dell’ossigeno nel sangue. I modelli precedenti e il modello SE non sono coinvolti. I possessori attuali di questi dispositivi non saranno influenzati, poiché il divieto si applica solo all’importazione e alla vendita di nuovi dispositivi.

Apple ha espresso il proprio disaccordo con l’ordine dell’ITC e sta esplorando tutte le opzioni legali e tecniche per garantire che i modelli interessati di Apple Watch rimangano disponibili per i clienti negli Stati Uniti. In caso di conferma del divieto, l’azienda si impegna a ripristinare la disponibilità dei prodotti il più rapidamente possibile.

Questa situazione rappresenta un momento significativo nella storia di Apple e nel settore tecnologico in generale. Mentre Apple si prepara a rispettare il potenziale divieto, i consumatori negli Stati Uniti potrebbero dover cercare alternative o attendere ulteriori sviluppi legali. Per le informazioni più aggiornate su questa vicenda in evoluzione, continuate a seguire gli aggiornamenti.