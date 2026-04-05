Apple Watch, lo usi solo al 10% e non lo sai: ecco come sbloccare tutte le funzioni

L’Apple Watch è diventato uno strumento fondamentale per milioni di utenti, ma per sfruttarlo al massimo è necessario conoscere alcune funzionalità avanzate che possono migliorare significativamente l’esperienza d’uso quotidiana.

Dalla gestione delle notifiche alla personalizzazione dei widget, passando per il monitoraggio del sonno e l’utilizzo come telecomando per la Apple TV, piccoli trucchi possono fare una grande differenza. Ecco come ottimizzare ogni aspetto del tuo Apple Watch, anche se possiedi un modello più vecchio.

Personalizza le notifiche per un’esperienza più comoda

La gestione delle notifiche è uno dei primi passi per ottimizzare l’uso del tuo Apple Watch. Se non desideri ricevere una pioggia continua di avvisi sul tuo polso, puoi personalizzare le notifiche direttamente tramite l’app Watch sul tuo iPhone.

Qui puoi decidere quali app possano inviare notifiche e quali no, così da limitare gli avvisi alle informazioni veramente importanti. In questo modo, puoi ridurre al minimo le distrazioni, concentrandoti solo su ciò che conta davvero.

Sblocca il Mac con Apple Watch

Un altro trucco molto utile, soprattutto per chi lavora con il Mac, è la possibilità di sbloccare automaticamente il computer utilizzando l’Apple Watch. Questo processo elimina la necessità di digitare la password ogni volta.

Per attivare questa funzione, vai nelle Impostazioni di Sistema del Mac, seleziona la sezione relativa a Touch ID e Password e abilita l’opzione che consente di sbloccare il Mac tramite Apple Watch. È una funzione semplice ma incredibilmente comoda per risparmiare tempo e semplificare l’accesso al tuo dispositivo.

Gestione avanzata delle sveglie

Le sveglie sull’Apple Watch possono essere gestite in modo molto più sofisticato di quanto sembri. Un trucco utile per chi desidera rimanere in modalità silenziosa senza perdere importanti avvisi riguarda la funzione di disattivare la modalità silenziosa per singole sveglie.

Vai nell’app Sveglie, seleziona la sveglia desiderata e modifica le impostazioni per disattivare la modalità silenziosa solo per quella sveglia specifica. Questo ti permette di ricevere avvisi in momenti cruciali senza compromettere il silenzio generale del dispositivo.

Monitoraggio del sonno

Monitorare il sonno è un’altra funzione chiave che molti utenti non sfruttano al massimo. L’app Sonno, integrata su Apple Watch, ti consente di monitorare la qualità del tuo riposo, raccogliendo dati sui vari cicli di sonno.

Puoi vedere se hai raggiunto le fasi più profonde del sonno e se ci sono fattori che influenzano la tua qualità del riposo. Utilizzando questi dati, puoi regolare la tua routine serale per migliorare il sonno e, di conseguenza, le tue prestazioni quotidiane.

Usa Apple Watch come telecomando per la Apple TV

Un altro trucco pratico è la possibilità di utilizzare l’Apple Watch come telecomando per la Apple TV. Puoi farlo tramite l’app Remote direttamente sul tuo smartwatch. Basta selezionare la tua Apple TV nell’app e il gioco è fatto.

Così, potrai controllare la riproduzione dei contenuti, aumentare o abbassare il volume e navigare tra le opzioni senza bisogno di un telecomando fisico. Un trucco molto utile per chi guarda spesso contenuti sulla TV e vuole avere tutto a portata di mano.

Ottimizzazione degli anelli di attività

L’Apple Watch è anche un compagno ideale per monitorare le tue attività fisiche quotidiane. Una delle sue funzioni più utili è il sistema degli anelli di Attività, che traccia il movimento, l’esercizio e la posizione durante il giorno. Personalizzare questi obiettivi è fondamentale per ottenere il massimo dal dispositivo.

Accedi all’app Attività, usa la Digital Crown per selezionare un anello e imposta i tuoi obiettivi in base alle tue necessità. Questo ti aiuterà a mantenere un’alta motivazione e a seguire con precisione i tuoi progressi.

Piccoli trucchi che fanno la differenza

Oltre alle funzioni principali, ci sono altri piccoli trucchi che possono rendere l’esperienza con il tuo Apple Watch ancora più completa. Ad esempio, per chi ama la fotografia, l’Apple Watch può essere usato come telecomando per scattare foto.

Basta aprire l’app Fotocamera sul tuo iPhone e utilizzarlo per scattare foto a distanza. Inoltre, puoi gestire le funzioni di Siri disattivando l’assistente vocale se non lo utilizzi frequentemente, risparmiando così batteria.