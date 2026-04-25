Apple Wallet diventa più utile: il documento digitale ora si può usare in più modi

Apple sta ampliando le possibilità d’uso del documento digitale dentro Wallet, rendendo l’iPhone sempre più vicino a un vero portafoglio personale per identità, pagamenti e verifiche rapide.

La funzione Digital ID permette di presentare alcune informazioni personali in modo controllato, senza dover mostrare più dati del necessario. Il cuore della novità è Apple Wallet, che negli ultimi anni è passato dall’essere una semplice raccolta di carte e biglietti a uno spazio sempre più centrale per gestire pagamenti, chiavi digitali, pass, documenti e accessi.

Cosa permette di fare Digital ID

Con Digital ID, l’utente può aggiungere a Wallet una versione digitale del proprio documento e usarla per dimostrare identità o maggiore età in contesti compatibili. La verifica avviene direttamente da iPhone, con autorizzazione tramite Face ID o Touch ID.

Il vantaggio non è solo la comodità. Apple punta molto sul controllo dei dati personali: quando viene richiesta una verifica, l’utente può vedere quali informazioni saranno condivise e autorizzare soltanto quelle necessarie.

Più usi dentro app e servizi

La novità più interessante è l’estensione di Digital ID a nuovi contesti digitali. Non si parla più soltanto di controlli fisici, ma anche di app e servizi che possono richiedere una verifica dell’identità o dell’età in modo più rapido.

Questo significa che, in futuro, funzioni di questo tipo potrebbero essere usate per confermare l’accesso a determinati servizi, completare procedure online o dimostrare alcuni requisiti senza caricare foto del documento o compilare lunghi moduli. Il tutto con un’esperienza più vicina al normale uso di Wallet.

Perché Apple insiste sull’identità digitale

Per Apple, l’identità digitale è un tassello naturale dell’ecosistema iPhone. Dopo carte di pagamento, abbonamenti, biglietti, chiavi dell’auto e badge, il documento personale rappresenta uno degli elementi più delicati da portare dentro lo smartphone.

La sfida è convincere gli utenti che il telefono possa diventare uno strumento affidabile anche per verifiche più sensibili. Per questo il sistema è costruito attorno ad autenticazione biometrica, conferme esplicite e condivisione selettiva delle informazioni.

Il limite per gli utenti italiani

Resta però un limite importante: questa funzione è disponibile per ora solo negli Stati Uniti e non riguarda ancora l’Italia. Il Digital ID di Apple si basa sul passaporto USA e può essere usato in contesti specifici, quindi non sostituisce i documenti fisici né vale per i viaggi internazionali.

Per gli utenti italiani è soprattutto un segnale della direzione che Apple vuole prendere con Wallet. L’iPhone non è più soltanto uno strumento per pagare o salvare biglietti, ma una piattaforma destinata a gestire porzioni sempre più importanti dell’identità personale.