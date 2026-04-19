Apple vuole nuovi clienti e per questo lo regala: a 6.99 euro non si era mai visto prima

Il panorama dello streaming globale sta attraversando una fase di assestamento dove la fedeltà dell’utente non è più un dogma, ma una variabile impazzita.

In questo contesto, Apple ha deciso di scendere in campo con una mossa aggressiva che punta a scardinare le abitudini di consumo degli italiani. L’obiettivo è chiaro: espandere la base d’utenza di Apple TV+, il servizio che finora ha puntato tutto sulla qualità estrema delle produzioni originali a discapito della quantità bulimica dei cataloghi concorrenti.

La notizia che sta scuotendo il mercato riguarda la possibilità di accedere all’intero catalogo della piattaforma al costo di 6,99 euro complessivi per ben sei mesi. Non si tratta del canone mensile ridotto, ma di un unico pagamento che copre un intero semestre di visione.

Apple, a 6.99 euro è l’affare da non perdere

È un cambio di passo radicale per un’azienda che, storicamente, ha sempre difeso il valore premium dei propri servizi. L’iniziativa, non è però aperta a chiunque: il colosso di Cupertino ha deciso di premiare i nuovi abbonati o coloro che tornano sulla piattaforma dopo un periodo di assenza, cercando di riattivare i cosiddetti “dormienti”.

Per attivare la promozione, gli utenti devono passare attraverso l’interfaccia di MediaWorld, partner scelto per questa distribuzione massiva di codici promozionali. Un dettaglio curioso è che, nonostante si tratti di un’operazione digitale, la procedura richiede spesso la verifica di un ID Apple che sia associato a un metodo di pagamento valido, anche se il saldo finale per i primi sei mesi risulterà effettivamente la cifra irrisoria dichiarata.

Mentre il mercato si interroga sulla sostenibilità dei modelli a basso costo, Apple mette sul piatto produzioni che costano centinaia di milioni di dollari. Chi approfitta dell’offerta oggi si trova davanti a serie pluripremiate come Ted Lasso, The Morning Show o l’imponente epopea fantascientifica di Foundation. La scommessa di Apple non è vendere abbonamenti, ma colonizzare il tempo libero degli utenti, rendendo l’applicazione un hub indispensabile all’interno del salotto di casa.

La decisione Apple, perché questo budget

È interessante notare come questa manovra arrivi in un momento in cui le altre piattaforme stanno alzando i prezzi o introducendo la pubblicità obbligatoria. Apple, al contrario, mantiene un’esperienza pulita, priva di interruzioni commerciali e con un bitrate video che rimane il punto di riferimento tecnico per l’intera industria. A 6,99 euro per sei mesi, il costo reale per singolo episodio di una serie di alto budget diventa quasi non quantificabile, trasformando di fatto il servizio in un “omaggio” strategico per mantenere l’utente dentro il recinto dei servizi della mela morsicata.

Apple potrebbe non essere interessata a diventare la “nuova Netflix”. Forse, la TV è solo un espediente per addestrare i nostri occhi a un tipo di estetica visiva che servirà, in un futuro non troppo lontano, a giustificare l’acquisto di visori per la realtà aumentata. Guardare un film oggi su un iPad o una smart TV a prezzo stracciato serve a costruire quel legame emotivo con il brand che domani si tradurrà in hardware da migliaia di euro.

Nel frattempo, tra i server di Cupertino, si dice che gli ingegneri stiano lavorando a una gestione dei metadati così precisa da poter suggerire contenuti non solo in base a ciò che abbiamo visto, ma al ritmo del nostro battito cardiaco registrato dall’Apple Watch durante le scene d’azione. Un dettaglio laterale? Forse, ma spiega bene quanto il software sia ormai solo una sottile membrana sopra un sistema di controllo molto più vasto. La promozione scade tra pochi giorni e rappresenta, senza mezzi termini, il punto di ingresso più basso mai registrato per accedere alla produzione cinematografica di Apple, un segnale di guerra aperta ai competitor che non può essere ignorato.