Apple Vision Pro: supporto a nuove lingue e prossimi lanci internazionali

“Chi non comunica non vende”. Questo antico mantra del marketing trova una perfetta applicazione nella strategia di Apple, che si prepara a conquistare nuovi orizzonti europei con il suo Vision Pro. L’azienda di Cupertino ha recentemente rilasciato la seconda beta di visionOS 2.4, segnando un passo significativo verso l’espansione del suo visore in Spagna e Italia.

Il supporto per l’italiano e lo spagnolo, introdotto con questo aggiornamento, rappresenta un’anticipazione chiara del lancio del dispositivo in questi mercati, previsto per aprile. Questa data coinciderà con il rilascio pubblico del nuovo sistema operativo, che già vanta un’ampia gamma di lingue, tra cui arabo, cinese (in diverse varianti), inglese, francese, tedesco, giapponese e coreano. Una strategia che riflette il consolidato approccio di Apple all’espansione internazionale, iniziata negli Stati Uniti e sviluppata attraverso tappe mirate in Asia ed Europa.

Ma le novità di visionOS 2.4 non si fermano qui. L’aggiornamento introduce le prime funzionalità di Apple Intelligence, un set di strumenti avanzati basati su intelligenza artificiale che promettono di ridefinire l’esperienza utente. Inoltre, la rinnovata Spatial Gallery offre contenuti immersivi di alto livello, tra cui film in 3D e esperienze esclusive come “Ice Dive” e “Sharks”.

Con un prezzo base di 3.499 dollari per il modello da 256 GB negli Stati Uniti, il Vision Pro punta a rafforzare la sua posizione nel competitivo mercato globale della realtà aumentata e virtuale. Questa espansione non è solo un passo avanti per Apple, ma un chiaro segnale della sua ambizione di rendere il visore un punto di riferimento nel panorama della tecnologia indossabile, ora anche in Europa.