Apple Vision Pro e iPhone 15 pro: ora puoi rivivere i ricordi in 3D

Apple sta ridefinendo l’esperienza multimediale con l’introduzione della registrazione di video spaziali sull’iPhone 15 Pro, che si combina perfettamente con l’innovativo visore Apple Vision Pro. Questa nuova tecnologia trasforma i ricordi ordinari in esperienze immersive 3D, portando la realtà aumentata a un livello completamente nuovo.

Apple Vision Pro e iPhone 15 Pro possono farti rivivere i tuoi ricordi

L’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max, con l’ultimo aggiornamento iOS 17.2, hanno introdotto la capacità di registrare video spaziali. Questa tecnologia sfrutta la potenza di più sensori, combinando le capacità della fotocamera principale e quella ultra grandangolare per catturare video stereoscopici. Il risultato è un’esperienza visiva che simula la profondità e il realismo del 3D, offrendo agli utenti una nuova dimensione nella creazione di contenuti.

I video spaziali registrati con l’iPhone 15 Pro possono essere visualizzati attraverso il visore Apple Vision Pro. Questo dispositivo, dotato di un effetto di profondità avanzato, crea un’esperienza simile al 3D che cambia dinamicamente mentre gli utenti muovono la testa. Lance Ulanoff di Tech Radar descrive l’esperienza come “coinvolgente ed emozionante”, notando come i video spaziali abbiano il potere di intensificare le emozioni e di rendere i ricordi più vividi e realistici.

Mark Spoonaur di Tom’s Guide sottolinea come questa tecnologia potrebbe influenzare il modo in cui le persone documentano i momenti significativi della loro vita. La possibilità di visualizzare video spaziali su Apple Vision Pro potrebbe incoraggiare gli utenti a preferire la registrazione video rispetto alla fotografia tradizionale, arricchendo così la documentazione dei propri ricordi.

Josh Rubin di Cool Hunting elogia l’integrazione dell’audio nelle registrazioni video, che completa l’esperienza spaziale su Vision Pro. L’audio catturato aggiunge un ulteriore livello di immersione, permettendo agli utenti di percepire con precisione la provenienza dei suoni all’interno dell’ambiente virtuale.

Le cuffie Apple Vision Pro sono previste per l’inizio del 2024 con un prezzo di vendita di $3.499, che in euro sarà sicuramente superiore. Nonostante non ci sia ancora una data di lancio ufficiale, le voci suggeriscono una possibile apparizione già a gennaio.

Apple sta apportando una rivoluzione nel campo della realtà aumentata e della registrazione video. L’iPhone 15 Pro, insieme al visore Apple Vision Pro, promette di trasformare il modo in cui viviamo e condividiamo i nostri ricordi, portando la magia del 3D nelle nostre vite quotidiane.