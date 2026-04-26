Apple Vision Pro cambierà con John Ternus: cosa potrebbe migliorare nei prossimi modelli

Apple Vision Pro è ancora all’inizio del suo percorso e potrebbe cambiare molto nei prossimi anni, soprattutto con l’arrivo di John Ternus alla guida dell’azienda.

Il visore di Apple viene considerato un prodotto pensato per i primi utenti, ma la direzione è chiara: migliorarlo nel tempo fino a renderlo più accessibile e utile nella vita quotidiana. Lo stesso Ternus ha parlato apertamente della situazione, sottolineando come il mondo dello spatial computing sia ancora nelle fasi iniziali. Vision Pro viene visto come una base solida su cui costruire, più che come un prodotto definitivo.

Un prodotto ancora per pochi utenti

Fin dal lancio, Apple Vision Pro è stato percepito come un dispositivo destinato a una fascia limitata di utenti. Il prezzo elevato e l’approccio molto avanzato lo hanno reso più vicino a un esperimento di alto livello che a un prodotto di massa.

Apple stessa ha definito Vision Pro un prodotto per early adopter, cioè per chi vuole sperimentare nuove tecnologie prima che diventino mainstream. Questo spiega perché alcune scelte, come il peso o l’uso prolungato, siano ancora oggetto di miglioramento.

La visione di Ternus: migliorare nel tempo

Con John Ternus destinato a diventare CEO, l’approccio potrebbe restare molto legato al prodotto. Ternus ha sempre lavorato sull’hardware Apple e ha contribuito allo sviluppo di dispositivi chiave come Mac, iPad e AirPods.

Nel caso di Vision Pro, questo significa lavorare su una serie di aspetti concreti: ridurre il peso, migliorare la comodità, ottimizzare l’autonomia e rendere il sistema più fluido. Non si tratta di rivoluzioni immediate, ma di un percorso progressivo.

Dove Apple vede il futuro del visore

Secondo Apple, Vision Pro ha già trovato applicazioni interessanti in ambiti come lavoro, medicina e formazione. Le aziende possono utilizzarlo per visualizzazione avanzata, simulazioni e collaborazione a distanza, mentre altri scenari stanno emergendo con il tempo.

Il punto è che il vero potenziale non è ancora pienamente espresso. Apple considera questo dispositivo come l’inizio di una nuova categoria, destinata a evolversi negli anni, proprio come è successo con iPhone e Apple Watch.

Cosa aspettarsi dai prossimi modelli

I prossimi aggiornamenti potrebbero puntare su un equilibrio migliore tra prestazioni e praticità. Un visore più leggero, meno ingombrante e con un prezzo più accessibile potrebbe avvicinare un pubblico molto più ampio.

Parallelamente, il software continuerà a giocare un ruolo centrale. visionOS sta già introducendo nuove funzioni e integrazioni, e con il tempo potrebbe diventare sempre più maturo, rendendo l’esperienza più naturale e meno sperimentale.

Vision Pro, quindi, non è un prodotto finito ma un punto di partenza. Con una leadership più focalizzata sull’hardware e sull’esperienza, Apple sembra voler costruire passo dopo passo una categoria che oggi appare di nicchia, ma che nei prossimi anni potrebbe diventare molto più presente nella vita di tutti i giorni.