Apple Vision Pro 2: in arrivo una versione più leggera e accessibile?

Apple potrebbe annunciare due nuovi visori della linea Apple Vision Pro, progettati per soddisfare esigenze distinte nei settori consumer ed enterprise. In base alle indiscrezioni, la strategia del colosso di Cupertino si fonderebbe su una doppia offerta: un modello pensato per applicazioni professionali avanzate e uno destinato a un pubblico più ampio, caratterizzato da un prezzo accessibile e un design più leggero.

Secondo le recenti rivelazioni di Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe sviluppando una versione enterprise del Vision Pro che punta a rivoluzionare il mercato professionale. Questo dispositivo dovrebbe essere ottimizzato per garantire una latenza bassa, un elemento cruciale per applicazioni che richiedono una precisione estrema, come le simulazioni di volo o interventi chirurgici. Diversamente dalla configurazione wireless del modello attuale, il nuovo visore potrebbe essere collegabile direttamente a un Mac tramite cavo, per prestazioni più elevate e affidabili.

Parallelamente, Apple starebbe lavorando a un modello economico del Vision Pro, pensato per superare i limiti del dispositivo di prima generazione, che con i suoi 680 grammi e un prezzo significativamente superiore rispetto ai concorrenti come il Meta Quest 3, risulta meno accessibile per un’adozione di massa. Il nuovo modello, più leggero e conveniente, potrebbe davvero rappresentare un passo avanti verso la visione di Tim Cook di creare occhiali AR pratici e alla portata di un pubblico più vasto.

Questa strategia bifronte rifletterebbe l’ambizione di Apple di posizionarsi come leader indiscusso nel settore della realtà aumentata e virtuale, sfidando competitor come Meta con dispositivi che si distinguono per qualità e funzionalità avanzate. La combinazione di tecnologie innovative e attenzione ai dettagli rende questi nuovi visori strumenti capaci di ridefinire gli standard del mercato, sia in ambito professionale che consumer.

Nonostante l’entusiasmo generato da queste anticipazioni, Apple non ha ancora fornito dettagli precisi sulle tempistiche di lancio o sulle specifiche tecniche dei nuovi modelli. Tuttavia, l’attenzione degli esperti del settore è già focalizzata su questi sviluppi, che potrebbero segnare una svolta epocale nel modo in cui interagiamo con la realtà digitale. Con un approccio che unisce innovazione tecnologica e attenzione alle esigenze del mercato, Apple si prepara a dettare il futuro della realtà aumentata.