Apple, utenti preoccupati, cos'è quel codice misterioso B790 che è spuntato fuori all'improvviso

Il nome in codice è B790, ed è stato individuato all’interno del codice sorgente di iOS 27 da uno sviluppatore che si firma su X come @samhenrigold. Da solo, il codice non racconta granché, ma il contesto in cui compare è piuttosto rivelatore: il riferimento è collegato alle routine di Visual Intelligence, la funzione che permette di chiedere a Siri informazioni su un oggetto semplicemente inquadrandolo con la fotocamera dell’iPhone, disponibile al momento solo su iPhone 15 Pro e modelli successivi.

Il dettaglio tecnico più significativo riguarda le capacità associate al dispositivo B790: il codice conterrebbe istruzioni per il riconoscimento di punti di riferimento, testo, oggetti noti e loghi, una funzione che richiede necessariamente una fotocamera integrata. Questo elemento restringe parecchio il campo delle ipotesi su cosa possa effettivamente trattarsi.

Apple, cos’è quel codice

Le due strade più plausibili, secondo chi segue da tempo le indiscrezioni sui progetti Apple, portano a due prodotti già discussi in passato. La prima è quella degli occhiali smart, un progetto che rincorrerebbe concettualmente quanto fatto da Meta con la linea Ray-Ban, e su cui le voci si sono intensificate negli ultimi mesi. La seconda ipotesi, considerata più debole, riguarda un paio di AirPods con fotocamera integrata: un’opzione che perde peso alla luce delle indiscrezioni più recenti, secondo cui Apple avrebbe messo in pausa lo sviluppo delle AirPods Ultra con telecamera, proprio la versione che avrebbe dovuto ospitare questo tipo di funzione.

Non è la prima volta che il codice di una beta rivela più di quanto l’azienda avrebbe voluto lasciar trapelare, e anche in questo caso la fonte originale della scoperta non si sbilancia troppo sull’identità reale del dispositivo. Quello che sembra ragionevolmente certo è che Apple stia lavorando a qualcosa di nuovo da indossare, con la fotocamera come elemento centrale della sua identità, più che una semplice funzione accessoria.

Resta da capire quando, e se, questo progetto uscirà davvero dal cassetto degli sviluppi interni. La storia recente di Apple sul fronte wearable è fatta di annunci arrivati con tempistiche lunghe rispetto ai primi indizi, e la sigla B790 potrebbe restare per mesi solo un nome in codice buono per alimentare speculazioni, prima di un eventuale debutto ufficiale.