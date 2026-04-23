Apple TV+ vuole competere davvero con Netflix e Disney+: la strategia di John Ternus

Apple TV+ potrebbe entrare in una nuova fase più ambiziosa, con l’obiettivo di diventare più competitivo nel mercato dello streaming dominato da Netflix e Disney+, segnando un possibile cambio di passo nella strategia dei servizi Apple.

Al centro di questa evoluzione c’è John Ternus, destinato a diventare il nuovo CEO di Apple, che secondo fonti interne starebbe spingendo per rendere Apple TV+ più incisivo in un settore sempre più affollato. Non si tratta di una rivoluzione improvvisa, ma di un segnale chiaro: lo streaming non può più restare un progetto secondario.

Negli ultimi anni, Apple ha costruito una piattaforma riconosciuta per la qualità dei contenuti, ma senza mai raggiungere il peso dei grandi concorrenti. Serie come Severance o The Morning Show hanno ottenuto attenzione e premi, ma questo non si è tradotto in una presenza dominante nel mercato.

Un servizio apprezzato ma ancora di nicchia

Il punto è proprio questo: Apple TV+ ha una forte identità, ma resta percepito come un servizio di nicchia. A differenza di piattaforme come Netflix o Disney+, che puntano su quantità e varietà, Apple ha sempre preferito una strategia più selettiva, con meno titoli ma più curati.

Questo approccio ha costruito una reputazione solida, ma ha anche limitato la capacità di attrarre un pubblico più ampio. Nel mondo dello streaming, infatti, la visibilità si gioca anche sulla quantità di contenuti disponibili e sulla frequenza delle uscite.

È qui che la visione di Ternus potrebbe cambiare gli equilibri: rendere Apple TV+ più competitivo non significa necessariamente copiarne i rivali, ma trovare un modo per crescere senza perdere la propria identità.

Più investimenti e identità più chiara

Secondo le indiscrezioni, il nuovo approccio potrebbe passare da una maggiore spinta sugli investimenti e da una strategia più definita sul tipo di contenuti da produrre. Apple, finora, ha scelto con attenzione ogni progetto, evitando produzioni di massa.

Questa filosofia potrebbe restare, ma con una maggiore attenzione alla visibilità e alla capacità di trasformare le serie in eventi capaci di attirare pubblico e conversazioni.

Un altro elemento importante è il rapporto con il resto dell’ecosistema Apple. Apple TV+ non vive isolato: fa parte di un sistema più ampio che include dispositivi, servizi e abbonamenti come Apple One. Rendere il servizio più forte significa anche rafforzare l’intero ecosistema.

La sfida con Netflix e Disney+

Il confronto con Netflix e Disney+ resta inevitabile. Le due piattaforme hanno costruito negli anni una presenza globale con numeri difficili da eguagliare, sia in termini di utenti sia di contenuti disponibili.

Apple, invece, ha sempre giocato una partita diversa, più legata alla qualità che alla quantità. Il rischio, però, è quello di restare ai margini di un mercato che premia la capacità di essere sempre visibili.

Se la direzione indicata da Ternus verrà confermata, Apple TV+ potrebbe iniziare a muoversi in modo più deciso, cercando di ridurre il divario senza rinunciare al proprio stile.

Un equilibrio ancora da trovare

Il punto chiave sarà proprio questo: crescere senza perdere ciò che ha reso riconoscibile Apple TV+. Spingere troppo sulla quantità potrebbe indebolire la qualità, mentre restare troppo selettivi rischia di limitare la crescita.

La fase che si apre ora sembra essere quella delle scelte strategiche. Con un nuovo CEO e un mercato dello streaming sempre più competitivo, Apple TV+ non può più restare in una posizione intermedia.

Il segnale è chiaro: Apple vuole giocare una partita più ambiziosa anche nello streaming. Resta da capire quanto sarà disposta a cambiare per riuscirci davvero.