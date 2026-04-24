Apple TV+ espande For All Mankind: ecco Star City e la nuova corsa allo spazio

Apple TV+ continua a costruire il proprio universo narrativo e lo fa partendo da una delle sue serie più solide, portando For All Mankind in una direzione nuova con Star City, un progetto che cambia prospettiva e racconta la corsa allo spazio dall’altra parte della storia.

Con il primo trailer ufficiale, Apple ha mostrato il tono della nuova serie: più teso, più politico e decisamente più orientato al lato umano della competizione tra potenze. Star City non è un semplice spin-off, ma un’espansione che entra nel cuore della visione alternativa già costruita negli anni.

Una storia ribaltata: questa volta tocca all’URSS

Se For All Mankind ha raccontato una realtà in cui l’Unione Sovietica arriva per prima sulla Luna, questa nuova serie sposta il punto di vista proprio dentro quel mondo. Non più NASA e Stati Uniti, ma cosmonauti, ingegneri e apparati interni al programma spaziale sovietico.

Il trailer mostra un ambiente segnato da pressione politica, controllo e sospetto, dove la corsa allo spazio diventa anche una questione di potere interno e non solo di competizione internazionale. È un cambio di tono netto, che trasforma la narrazione in qualcosa di più vicino a un thriller.

Non solo spazio: una storia di controllo e tensione

Uno degli elementi più interessanti è proprio questo: lo spazio resta centrale, ma il racconto si concentra anche su ciò che accade dietro le quinte. Il ruolo del KGB, la gestione delle informazioni e la paura di infiltrazioni diventano parte integrante della storia.

Questo rende Star City diverso da molte serie di fantascienza: meno esplorazione pura e più attenzione al contesto umano, politico e psicologico. Una scelta che amplia il mondo narrativo invece di limitarlo a un semplice racconto parallelo.

Un tassello importante nella strategia Apple TV+

Con questa operazione, Apple dimostra di voler costruire qualcosa di più di un catalogo di serie scollegate. L’obiettivo sembra essere quello di creare universi coerenti, capaci di espandersi nel tempo mantenendo una propria identità.

Apple TV+ negli ultimi anni ha puntato molto sulla qualità e su produzioni originali riconoscibili. Progetti come questo rafforzano quella strategia, perché permettono di approfondire storie già amate senza dover ripartire ogni volta da zero.

Un’espansione che cambia il modo di raccontare

Il trailer lascia intuire che Star City non sarà solo un’estensione, ma una reinterpretazione. Raccontare la stessa storia da un’altra prospettiva significa aggiungere profondità, mettere in discussione ciò che si è visto prima e costruire un’esperienza più completa.

Il debutto previsto per fine maggio sarà il primo vero banco di prova, ma la direzione è già chiara: Apple non sta solo producendo nuove serie, sta costruendo mondi narrativi sempre più articolati, in cui ogni progetto aggiunge un livello in più.