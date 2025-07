Apple Support pubblica per errore un video Samsung

Un errore che farà discutere ancora a lungo e che, nel panorama tech, rischia di diventare un vero e proprio caso di scuola: nelle scorse ore, Apple Support ha commesso una svista clamorosa pubblicando sul proprio account ufficiale Weibo in Cina un video promozionale dedicato nientemeno che al Samsung Galaxy Z Flip7. Un incidente digitale che ha rapidamente fatto il giro della rete, diventando virale tra appassionati e addetti ai lavori e mettendo in luce, ancora una volta, quanto sia sottile il confine tra comunicazione istituzionale e “scivoloni” che possono trasformarsi in opportunità mediatiche per i concorrenti.

L’episodio si è consumato proprio mentre si intensificano le indiscrezioni sull’attesissimo iPhone Fold, il primo display pieghevole targato Apple. La tempistica, quasi beffarda, non è sfuggita agli osservatori: mentre Cupertino lavora sottotraccia al suo esordio nel segmento foldable, una mossa errata offre inaspettata visibilità proprio al rivale che più di tutti, in questi anni, ha guidato l’innovazione in questo settore.

Ma andiamo con ordine. Il video, caricato per errore durante una campagna dedicata alle funzionalità di controllo parentale dell’App Store, mostrava le caratteristiche salienti del nuovo pieghevole Samsung, mettendo in secondo piano il messaggio originario della comunicazione Apple. Nonostante la rimozione pressoché immediata del contenuto, gli utenti hanno immortalato lo scivolone, condividendolo in tempo reale e alimentando speculazioni su possibili errori umani o, peggio ancora, su una gestione troppo “esternalizzata” degli account social di Cupertino. Il caso, insomma, si è gonfiato in poche ore, catalizzando l’attenzione di tutta la community tech e generando un’ondata di meme e ironia social che ha travolto i canali ufficiali dell’azienda.

A rendere ancora più interessante la vicenda è la coincidenza con le ultime notizie provenienti dal mondo finanziario: proprio in queste ore, infatti, un report di JPMorgan ha rilanciato con forza le voci sull’imminente arrivo dell’iPhone Fold. Secondo gli analisti, Apple avrebbe finalmente superato gli ostacoli tecnici che ne avevano rallentato lo sviluppo, grazie a una stretta collaborazione con Samsung Display. Il colosso sudcoreano, già fornitore di schermi OLED per i modelli top di gamma della Mela, sarebbe infatti il partner scelto per la realizzazione di un pannello pieghevole capace di fissare nuovi standard qualitativi nel settore.

Il futuro display pieghevole Apple, stando alle indiscrezioni, dovrebbe essere sviluppato su specifiche ad hoc, risultando tecnologicamente più avanzato persino rispetto a quello utilizzato sui modelli Galaxy della stessa Samsung. L’obiettivo dichiarato di Cupertino sarebbe quello di eliminare completamente la tanto odiata piega centrale visibile, vero tallone d’Achille di molti foldable di prima generazione, e di garantire una resistenza superiore a polvere e usura, due aspetti fondamentali per un dispositivo destinato a un utilizzo intensivo e prolungato.

Il prezzo iPhone Fold si preannuncia in linea con la strategia premium di Apple: secondo le prime stime, il nuovo foldable potrebbe debuttare nel 2026 con un listino di partenza fissato a 1.999 dollari. Una cifra importante, che però non sorprende chi conosce la politica commerciale della Mela e la sua capacità di posizionare i propri prodotti ai vertici del mercato, sia per qualità costruttiva che per innovazione tecnologica. La scelta di attendere che la tecnologia raggiungesse una maturità sufficiente, evitando l’effetto “beta” che ha caratterizzato le prime generazioni di pieghevoli Android, dimostra ancora una volta la volontà di Apple di puntare tutto sull’affidabilità e sull’esperienza d’uso.

Questo episodio, al di là della sua natura quasi grottesca, mette in luce la crescente competitività nel mercato degli smartphone pieghevoli e la rapidità con cui un semplice errore di comunicazione può trasformarsi in un caso mediatico globale. Se da un lato Apple si ritrova, suo malgrado, a promuovere il diretto concorrente proprio nel momento più delicato della propria transizione verso il mondo foldable, dall’altro l’episodio evidenzia quanto il settore sia ormai maturo e pronto a una nuova ondata di innovazione. La collaborazione con Samsung Display, la volontà di alzare ulteriormente l’asticella qualitativa e la capacità di fare notizia anche (e soprattutto) quando qualcosa va storto, sono tutti elementi che confermano il ruolo centrale di Apple nella narrazione tecnologica contemporanea.