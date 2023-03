Apple straccia Samsung: ora ha più utenti smartphone

Secondo i dati analizzati da Atlas VPN, nei primi mesi del 2023 Apple ha stracciato Samsung: iPhone è ufficialmente lo smartphone più popolare e con più utenti. Si tratta di un cambiamento significativo nel mercato globale degli smartphone, poiché fino ad oggi la Sud Coreana era il marchio dominante. Ma è una fluttuazione di breve durata o un trend destinato a restare? La risposta è sorprendente.

Nell’attuale mondo, gli smartphone sono diventati essenziali per mandare avanti la nostra vita quotidiana. Dal conto in banca alle mail, dallo shopping online ai social media, ci affidiamo ai dispositivi digitali per la comunicazione, l’intrattenimento e l’informazione.

Per tutto il 2022, Samsung aveva mantenuto la quota più alta dell’intero mercato smartphone. Tuttavia, ad ottobre, Apple è riuscita per la prima volta a superare Samsung dello 0,2% in termini di market share. Dopodiché, l’avversaria ha subito riconquistato la posizione in cima alla classifica il mese successivo con il 28,33% della quota di mercato. Apple la tallonava con il 27,48% e il 26,98% rispettivamente di novembre e dicembre.

Il 2023 ha visto un nuovo cambiamento nella classifica degli smartphone. Infatti, per i primi due mesi dell’anno, iPhone è diventato lo smartphone più popolare in assoluto. A gennaio, Apple ha raggiunto il 27,6% di quota di mercato, mentre Samsung si è fermata al 27,09%. A febbraio, la quota di mercato di Cupertino è scesa leggermente al 27,1%, così come quella di Samsung che ha raggiunto il 26,75%.

Ad oggi si stima che gli utenti di smartphone nel mondo ammontino a oltre 6,84 miliardi, e di essi 1,85 miliardi possiedono iPhone e 1,82 miliardi un telefono Samsung. In terza posizione, lontanissima, c’è Xiaomi con il 12,29% di quota di mercato a febbraio, mentre Oppo arriva al 6,86%. Cala Huawei con solo il 4,84%.

Exploit Momentaneo o Trend Consolidato?

Il sorpasso di Apple è dunque una tendenza a breve termine, o un fenomeno che continuerà anche in futuro?

Da un lato, le poderose campagne di marketing e pubblicità di Apple hanno contribuito al clamore e al fermento che circondano i suoi nuovi prodotti, il che lascerebbe pensare che possa essere un fuoco di paglia. Tuttavia, si legge nel documento, “coloro che pensano che questo cambiamento sia una tendenza che continuerà in futuro indicano altri fattori. Apple ha un vantaggio competitivo su Samsung nella sua forte immagine del marchio e nella fedeltà dei clienti. Apple si è posizionata come leader della privacy e della sicurezza, che l’ha aiutata a conquistare la fiducia dei consumatori che apprezzano la loro privacy.”

Dunque, anche se è impossibile prevedere il futuro con certezza, è probabile che il successo di Apple sia destinato a irrobustirsi “grazie alla sua forte immagine del marchio, alla fedeltà dei clienti e al marketing efficace. Mentre Samsung è senza dubbio un formidabile rivale, dovrà innovare e differenziarsi per raggiungere Apple.”

