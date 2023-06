Apple Store offline per il lancio dei nuovi prodotti alla WWDC

In vista del keynote della WWDC 2023 previsto per stasera, l’Apple Store online è stato messo offline, alimentando l’attesa per l’annuncio dei nuovi prodotti. Questa mossa, tipica di Apple, è un chiaro segnale che l’azienda si sta preparando a svelare nuovi dispositivi e aggiornamenti software.

WWDC: cosa verrà annunciato stasera?

La WWDC, o Worldwide Developers Conference, è un evento annuale in cui Apple presenta le sue ultime innovazioni a sviluppatori e appassionati di tecnologia. Quest’anno, ci aspettiamo l’annuncio di aggiornamenti software significativi come iOS 17 e watchOS 10. Tuttavia, Apple potrebbe anche presentare nuovi hardware importanti, tra cui nuovi Mac e il suo primo headset di realtà mista.

L’headset di realtà mista, che potrebbe essere chiamato Apple Reality Pro, è previsto come un prodotto ultra-premium con un prezzo intorno ai $3,000. Sarà dotato di specifiche di alto livello, tra cui una “innovativa configurazione a tre display” con due pannelli Micro-LED 4K. Questo dispositivo permetterà agli utenti di passare tra modalità AR e VR, una caratteristica che sarà fondamentale per il software xrOS.

Inoltre, si prevede che Apple annuncerà l’aggiornamento del Mac Studio, un’alternativa per gli utenti che desiderano una macchina alimentata da un chip Apple Silicon di nuova generazione. Sul compatto e potente Mac Studio dovrebbero arrivare i processori top di gamma della serie M2 Pro, Max e Ultra.

Un altro prodotto atteso è il nuovo MacBook Air da 15 pollici. Questo laptop, che dovrebbe essere annunciato alla WWDC 2023, avrà lo stesso design del MacBook Air attuale, ma con un display più grande.

Mentre l’Apple Store online rimane offline, l’attesa per gli annunci della WWDC 2023 continua a crescere. Con l’azienda che si prepara a svelare nuovi prodotti e aggiornamenti software, gli appassionati di tecnologia di tutto il mondo sono pronti a scoprire cosa Apple ha in serbo per il futuro.