Apple presenterà questi prodotti stasera alla WWDC 2023

Mancano solo poche ore alla WWDC 2023, l’evento annuale di Apple in cui vengono annunciati importanti aggiornamenti software come iOS 17 e watchOS 10. Ma quest’anno, oltre alle attese sul fronte del software, ci aspettiamo anche l’introduzione di alcuni importanti nuovi hardware da parte dell’azienda.

WWDC 2023, tantissimi nuovi prodotti attesi per stasera

Tra i prodotti più attesi vi sono i nuovi Mac, ma non solo: Apple sembra essere pronta a svelare il suo primo visore per la realtà mista. Continua a leggere mentre descriviamo in dettaglio cosa aspettarci dagli annunci hardware al WWDC 2023.

Il visore per la realtà mista di Apple, Reality Pro

La WWDC è conosciuta per essere un evento focalizzato principalmente sul software. Tuttavia, Apple occasionalmente presenta anche nuovi hardware durante l’evento, e quest’anno sembra che ci attenda un WWDC incentrato proprio sull’hardware. Uno dei prodotti più attesi è il visore per la realtà mista di Apple, che secondo le voci di corridoio si chiamerà Apple Reality Pro.

Il primo visore Reality Pro di Apple sarà un prodotto ultra premium, con un prezzo previsto di circa $3.000. Si prevede che sarà caratterizzato da specifiche di fascia alta, tra cui una “configurazione innovativa a tre display” con due pannelli Micro-LED 4K. Il visore Reality Pro permetterà agli utenti di passare dalla modalità AR (realtà aumentata) a quella VR (realtà virtuale), una funzionalità che farà parte integrante del software xrOS. Secondo alcune indiscrezioni, Apple Reality Pro sarà dotato del chip M2 di Apple, 12 GB di RAM, 512 GB di memoria SSD, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 per una connessione wireless veloce.

Si dice che Apple abbia creato un’area pratica speciale all’interno di Apple Park per condurre dimostrazioni pratiche del visore AR/VR Apple Reality Pro con i giornalisti dopo la sua presentazione al WWDC della prossima settimana. Le demo pianificate includono la presentazione dell’esperienza immersiva delle chiamate FaceTime, nonché la fruizione dei contenuti e dei giochi di Apple TV+ in un ambiente di realtà virtuale.

MacStudio

È passato più di un anno da quando Apple ha introdotto Mac Studio, un’alternativa per gli utenti Mac Pro che desiderano una macchina alimentata da un chip Apple Silicon. Nonostante la macchina sia sicuramente in grado di soddisfare le aspettative, i nuovi chip M2 Pro e M2 Max mostrano che è tempo per Apple di aggiornare il Mac Studio con nuovo hardware.

Secondo quanto riportato da Bloomberg, Apple ha testato internamente due nuovi modelli di Mac Studio con i nomi in codice “Mac 14,13” e “Mac 14,14”. Il rapporto specifica che uno dei modelli sarà alimentato dal chip M2 Max, lo stesso già disponibile nelle versioni di fascia alta del MacBook Pro introdotte all’inizio di quest’anno. L’altro modello presenterà il chip M2 Ultra, che deve ancora essere annunciato da Apple.

Il chip M2 Max è dotato di una CPU a 12 core e una GPU a 30 core, con supporto fino a 96 GB di RAM. Dall’altra parte, il chip M2 Ultra raddoppierà tutte queste specifiche, offrendo una CPU a 24 core, una GPU a 60 core e fino a 192 GB di RAM. La versione di fascia alta dell’M2 Ultra avrà addirittura una GPU a 76 core.

Recentemente, Apple ha inviato un promemoria interno ai suoi negozi al dettaglio, annunciando che inizierà ad accettare il Mac Studio nel suo programma di permuta a partire dalla prossima settimana. Questo lascia presagire che vedremo un nuovo hardware relativo a Mac Studio presentato al WWDC 2023.

MacBook Air da 15 pollici

Sono trascorsi anni da quando sono emerse le prime voci su un nuovo MacBook Air da 15 pollici. Analisti autorevoli come Ross Young e Mark Gurman di Bloomberg sembrano essere concordi nel fatto che questo nuovo laptop sarà annunciato durante la WWDC 2023. Tuttavia, tali fonti ritengono che il nuovo MacBook Air sarà invece equipaggiato con il chip M2.

Escludendo il display più grande, questo MacBook sembrerebbe essere esattamente uguale al modello attuale del MacBook Air in termini di design. Secondo quanto riportato da 9to5Mac, Apple ha lavorato su nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con il chip M3. Allo stesso tempo, è in fase di sviluppo anche un nuovo MacBook Pro da 13 pollici alimentato dal chip M3. L’ultima volta che questi laptop sono stati aggiornati è stato nel giugno dello scorso anno.

È evidente che il Mac Pro avrà una sorta di aggiornabilità e I/O espanso. Gli utenti professionisti sicuramente saranno felici di vedere presto un nuovo Mac Pro. Tuttavia, sembra improbabile che un nuovo Mac Pro basato su Apple Silicon venga annunciato durante il WWDC 2023 insieme al Mac Studio.