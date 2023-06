Apple Park, creato uno spazio apposito per le demo del visore AR/VR durante la WWDC

Apple ha preso in mano il futuro della realtà aumentata e virtuale con la creazione di una speciale area pratica all’interno dell’Apple Park. Questo spazio sarà utilizzato per condurre dimostrazioni pratiche delle nuove cuffie AR/VR Apple Reality Pro alla stampa, subito dopo la loro presentazione durante il Worldwide Developers Conference (WWDC) della prossima settimana.

Apple Park ospiterà dimostrazioni pratiche delle cuffie AR/VR Apple Reality Pro

Secondo quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, Apple intende mostrare il visore ad “alcuni partecipanti e media” il 5 giugno, e ha in programma di ospitare ulteriori demo durante l’estate. Si prevede che le cuffie saranno disponibili sul mercato alla fine dell’anno o all’inizio del 2024.

Mentre il nome commerciale finale del visore AR/VR rimane incerto, finora sono state chiamate colloquialmente “Apple Reality Pro”. Apple ha anche registrato altri nomi come “Reality One” e “XR Pro”. Si presume che il sistema operativo associato alle cuffie sarà chiamato “xrOS”.

Una delle funzionalità principali attese per questo prodotto rivoluzionario è un’esperienza avanzata di FaceTime. Gli utenti delle cuffie saranno in grado di partecipare a riunioni virtuali one-on-one utilizzando avatar quasi fotorealistici, superando così le semplici rappresentazioni dei personaggi dei cartoni animati come i Memoji. L’obiettivo di Apple è quello di creare l’illusione che gli utenti stiano interagendo tra loro nello stesso luogo, offrendo un’esperienza immersiva senza precedenti.

Le dimostrazioni pianificate presso l’Apple Park riguarderanno l’esperienza coinvolgente delle chiamate FaceTime, oltre ai contenuti e ai giochi disponibili su Apple TV+ in un ambiente di realtà virtuale. Apple ha costruito una grande struttura nei pressi del centro fitness dei dipendenti, vicino ai campi da basket, appositamente per offrire dimostrazioni pratiche controllate del dispositivo ad alcuni partecipanti e media durante la conferenza. Inoltre, l’azienda ha pianificato ulteriori demo nel corso dell’estate. Durante queste presentazioni, l’accento sarà posto sulla modalità FaceTime immersiva in realtà virtuale, sui contenuti di Apple TV+ e sui giochi.

Le cuffie Apple Reality Pro saranno svelate per la prima volta il 5 giugno, durante il keynote del WWDC. Inoltre, sono previsti altri importanti annunci, tra cui nuove funzionalità di iOS 17, un’interfaccia utente rivisitata per Apple Watch con watchOS 10, l’attesodebutto del MacBook Air da 15 pollici e molto altro ancora. Apple si prepara a ridefinire l’esperienza di realtà aumentata e virtuale, aprendo nuove possibilità e soluzioni innovative per gli utenti di tutto il mondo.