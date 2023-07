Apple sta sviluppando un display esterno che funge da dispositivo per la casa intelligente

Apple potrebbe presto offrire un’opzione interessante per i suoi futuri display esterni. Secondo quanto riportato nella newsletter “Power On” di Bloomberg, Apple sta lavorando su nuovi monitor che potrebbero svolgere un doppio compito, fungendo da display per la casa intelligente quando non sono collegati a un Mac.

Un nuovo monitor Apple potrebbe offrire funzionalità per la casa intelligente quando non collegato a un Mac

Attualmente, Apple offre una gamma di display esterni di alta qualità, come lo Studio Display e il Pro Display XDR, che offrono un’esperienza visiva eccezionale quando utilizzati insieme a un Mac o a un MacBook. Tuttavia, l’azienda sta cercando modi innovativi per sfruttare appieno il potenziale dei suoi monitor anche quando non sono attivamente utilizzati con un computer.

Secondo le informazioni riportate da Mark Gurman, uno dei principali giornalisti di Bloomberg, Apple sta sviluppando un nuovo display esterno che potrebbe fungere da dispositivo per la casa intelligente quando il Mac è inattivo. Questo monitor, basato sul chip A13, potrebbe svolgere funzioni indipendenti, andando oltre le tradizionali funzionalità audio e della fotocamera presenti nello Studio Display.

In modalità a basso consumo energetico, il display potrebbe mostrare informazioni utili, come notifiche e previsioni meteo, offrendo una vera e propria esperienza di casa intelligente. Anche se Apple ha già sperimentato concetti simili con la funzione StandBy di iOS 17, l’utilizzo di un display Mac consentirebbe di visualizzare molto più contenuto rispetto allo schermo di un iPhone.

Tuttavia, non bisogna aspettarsi che questa nuova funzionalità arrivi sul mercato nel prossimo futuro. Gurman suggerisce che potrebbe volerci del tempo prima che Apple renda disponibile un monitor intelligente al pubblico. Al momento, si stima che il suo rilascio possa avvenire nel 2024, ma questa data potrebbe ancora subire delle variazioni.

In ogni caso, l’idea di un display esterno che funge anche da dispositivo per la casa intelligente rappresenta un’interessante evoluzione nel mondo dei monitor. Apple continua a esplorare nuove possibilità per arricchire l’esperienza degli utenti, offrendo soluzioni innovative che integrano diverse funzionalità in un unico dispositivo. Sarà interessante vedere come questa idea si svilupperà nel corso dei prossimi anni e come potrà migliorare l’interazione degli utenti con i loro display Mac.