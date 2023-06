Apple sponsorizza la WWDC sulla Google TV

L’evento annuale di Apple, il Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023, è appena dietro l’angolo e le aspettative sono alle stelle, soprattutto per il lancio del primo visore di realtà mista dell’azienda. Tuttavia, ciò che ha sorpreso molti è la decisione di Apple di pubblicizzare l’evento proprio sulla piattaforma del suo concorrente, Google TV.

Se negli ultimi due giorni hai aperto Google TV su dispositivi come Chromecast, potresti essere stato accolto da un annuncio in cima allo schermo riguardante il WWDC 2023. L’annuncio presentava un video a riproduzione automatica in linea con gli altri teaser dell’evento rilasciati da Apple e offriva un collegamento allo streaming in diretta del WWDC su YouTube.

Un messaggio allegato all’annuncio recitava:

“Sintonizzati il 5 giugno alle 10:00 PT”.

Purtroppo, non siamo riusciti a catturare uno screenshot o una registrazione dell’annuncio poiché è stato rimosso stamattina. Tuttavia, un utente di Twitter ha condiviso un’immagine dell’annuncio visualizzato sul proprio Chromecast. È stato un po’ sorprendente vedere un annuncio per il WWDC su Google TV.

WWDC is being advertised on my Chromecast; that's a first pic.twitter.com/JusYi59LOy — graphics pecking unit (@bondi_bluebird) June 4, 2023

Sebbene Apple abbia adottato altre piattaforme, tra cui Google TV basata su Android, per la sua app Apple TV e il servizio di streaming TV+, promuovere direttamente il proprio evento sulla piattaforma concorrente è davvero inaspettato. Inoltre, è sorta una certa confusione sul motivo per cui l’annuncio è stato rimosso stamattina, a poche ore dall’inizio dell’evento.

L’evento promette di essere una vetrina delle nuove tecnologie e funzionalità che gli utenti di Apple potranno presto sperimentare.

Questa iniziativa di pubblicizzare il WWDC su Google TV evidenzia la competizione acerrima tra Apple e Google nel settore tecnologico. Entrambe le aziende cercano di conquistare l’attenzione e l’interesse degli utenti, e Apple ha dimostrato la sua volontà di utilizzare diverse piattaforme per raggiungere un pubblico più ampio. Mentre Apple continua a sviluppare i propri servizi e prodotti innovativi, la strategia di promozione su Google TV potrebbe segnare un nuovo capitolo nella competizione tra le due aziende.

Nonostante le differenze e la concorrenza, entrambe le aziende hanno dimostrato una volontà di collaborazione in alcune aree, come l’integrazione dell’app Apple TV su Google TV. Questo evidenzia come nel mondo della tecnologia non ci siano confini definiti e che le opportunità di collaborazione possono emergere.