Apple spiega come stanno trasformando il Mac in un PC da gaming

Apple sta compiendo passi significativi per trasformare il Mac in una piattaforma di gioco leader, sfruttando la potenza del suo silicio proprietario e innovazioni software. In una recente intervista con Raymond Wong su Inverse, figure chiave di Apple hanno condiviso approfondimenti su come l’azienda sta ridefinendo l’esperienza di gioco su Mac.

Mac diventa un PC da gaming grazie alla potenza di Apple Silicon

Gordon Keppel, responsabile marketing dei prodotti Mac presso Apple, ha sottolineato l’impatto rivoluzionario di Apple Silicon.

“Il silicio di Apple ha cambiato tutto questo,” ha detto Keppel. Con l’introduzione dei chip M1, M2 e ora M3, Apple ha trasformato i suoi sistemi tradizionali, ottenendo miglioramenti significativi nella grafica e rendendo ogni Mac con Apple Silicon capace di gestire giochi AAA in modo eccezionale.

Leland Martin, responsabile marketing software di Apple, ha evidenziato come Apple Silicon abbia semplificato il processo di sviluppo per le società di giochi. Eliminando la complessità legata alla presenza di GPU integrate e discrete, Apple ha creato una piattaforma di gioco unificata su iPhone, iPad e Mac. Questo significa che una volta che un gioco è stato progettato per una piattaforma, portarlo sulle altre due diventa un processo semplice.

Apple ha posto una grande enfasi sui giochi durante tutto l’anno su Mac e iPhone 15. Il lancio del Game Porting Toolkit come parte di macOS Sonoma ha reso molto più semplice per gli sviluppatori portare giochi da altre piattaforme sul Mac. Questo toolkit è composto da un ambiente di emulazione che dimostra come un gioco Windows esistente possa funzionare su Mac e un convertitore di shader Metal per aiutare gli sviluppatori a convertire codici shader in Metal, risparmiando tempo prezioso nello sviluppo.

Martin ha rivelato che c’è stato un aumento dell’interesse da parte degli sviluppatori e degli editori, con nomi importanti come Kojima Productions e Annapurna Interactive Games che esplorano come sfruttare il Game Porting Toolkit. Titoli come “Death Stranding: Director’s Cut” e “Stray” sono esempi di giochi che stanno sfruttando le nuove capacità del Mac.

La trasformazione del Mac in una piattaforma di gioco leader è un chiaro segnale dell’impegno di Apple nel fornire un’esperienza di gioco di alta qualità ai suoi utenti. Con Apple Silicon al centro di questa rivoluzione e strumenti come il Game Porting Toolkit che facilitano lo sviluppo, il futuro del gaming sui dispositivi Apple appare più luminoso che mai. Gli appassionati di giochi e gli sviluppatori possono aspettarsi prestazioni eccezionali, una maggiore facilità di porting e un’esperienza di gioco senza precedenti nell’ecosistema Apple.