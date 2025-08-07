Apple sotto assedio tra dazi e geopolitica, ma l’iPhone 16 vola: +13% di vendite

In un’estate segnata da tensioni commerciali e scossoni geopolitici, Apple si trova al centro di una vera e propria tempesta perfetta. La questione dei dazi è diventata una variabile sempre più pesante nei bilanci della casa di Cupertino, che si ritrova a dover fare i conti con costi extra e strategie di produzione da ripensare radicalmente. Eppure, come spesso accade per il gigante californiano, nonostante le nubi all’orizzonte, i risultati sul mercato raccontano una storia fatta di successi e numeri record, in particolare per la linea di punta degli smartphone.

Tim Cook, CEO del colosso tecnologico, ha messo nero su bianco la portata dell’impatto: solo nel trimestre luglio-settembre, le spese legate alle tariffe doganali hanno toccato quota 1,1 miliardi di dollari, segnando un balzo di ben 300 milioni rispetto ai tre mesi precedenti. Un dato che, da solo, basta a fotografare la complessità di uno scenario in cui ogni mossa viene pesata con la massima attenzione e dove il rischio di nuovi scossoni è sempre dietro l’angolo.

A rendere ancora più incerto il quadro è il contesto internazionale: se da un lato l’accordo temporaneo tra USA e Cina ha permesso di tirare il fiato su alcune tariffe fino al 12 agosto, dall’altro la fragilità delle relazioni tra le due superpotenze continua a mettere pressione su tutto il settore tecnologico. La sensazione, tra gli addetti ai lavori, è che Cupertino sia costretta a giocare una partita a scacchi su più tavoli, dovendo rivedere continuamente le proprie strategie di supply chain per non perdere terreno rispetto ai competitor.

Nonostante questo clima di incertezza, il cuore pulsante del business non smette di battere forte. Le vendite di iPhone hanno infatti fatto registrare una crescita a doppia cifra: +13% su base annua, per un fatturato che ha raggiunto i 44,5 miliardi di dollari. Una cifra che, da sola, rappresenta quasi la metà dei ricavi trimestrali complessivi dell’azienda. E se qualcuno pensava che dietro questo exploit ci fossero acquisti anticipati, dettati dal timore di ulteriori rincari, è stato lo stesso Cook a smentire questa ipotesi, attribuendo il successo all’appeal dei nuovi modelli, in particolare della serie iPhone 16, e alla capacità del marchio di continuare a dettare tendenza.

Un quadro complesso e diversificato

Un altro aspetto cruciale della strategia di Apple è la diversificazione delle sedi produttive. Non è un segreto che la multinazionale abbia avviato da tempo un processo di delocalizzazione, per ridurre la dipendenza dalla Cina e arginare i rischi legati alle tensioni commerciali. Oggi, circa metà degli iPhone venduti negli Stati Uniti nasce in India, mentre altri prodotti di punta – come Mac, iPad e Apple Watch – provengono da Vietnam e da una rete sempre più ampia di paesi asiatici. Una mossa che, almeno sulla carta, dovrebbe garantire maggiore flessibilità e sicurezza nella gestione della supply chain.

Detto questo, la realtà è ben più articolata: anche le nuove “patrie produttive” sono soggette a tariffe tutt’altro che trascurabili, con un dazio del 25% per i dispositivi assemblati in India e del 20% per quelli provenienti dal Vietnam. In questo scenario, la ricerca dell’equilibrio tra efficienza, costi e resilienza diventa una sfida sempre più complessa, che impone ad Apple di muoversi con estrema cautela e lungimiranza.

A complicare ulteriormente il quadro, si aggiungono le pressioni politiche interne agli USA. Le minacce del presidente Trump di imporre nuovi dazi del 25% su tutti i prodotti non fabbricati in patria hanno spinto Tim Cook a ribadire l’impegno dell’azienda nei confronti dell’economia americana. Un messaggio chiaro, rafforzato dall’annuncio di investimenti per ben 500 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni, con un focus particolare sulla produzione di chip sul suolo statunitense. Un’iniziativa che, oltre a rafforzare il legame con il mercato domestico, punta a consolidare la posizione di Apple come leader indiscusso del settore tecnologico.

Il futuro, però, resta avvolto nell’incertezza. Gli sviluppi nella politica dei dazi avranno un impatto decisivo non solo sulle strategie di Apple, ma sull’intero comparto hi-tech a livello globale. In un mondo in cui le regole del gioco cambiano di continuo, la capacità di adattarsi rapidamente e di anticipare le mosse degli avversari sarà fondamentale per mantenere la rotta e continuare a dettare il passo nel mercato internazionale. Per Apple, la sfida è appena cominciata: la posta in gioco è alta, e ogni decisione può fare la differenza tra consolidare la propria leadership o dover rincorrere chi saprà interpretare meglio le nuove dinamiche della produzione globale.