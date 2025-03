Apple sfida il Regno Unito: scontro sull'accesso ai dati criptati di iCloud

Apple si trova al centro di una disputa legale senza precedenti nel Regno Unito, costretta a sospendere i suoi avanzati sistemi di crittografia per i backup di iCloud. La vicenda nasce dalla richiesta del governo britannico di creare una backdoor per accedere ai dati crittografati, basandosi sulla legislazione nazionale in materia di sorveglianza. Tuttavia, la risposta di Apple è stata ferma: la funzione Advanced Data Protection è stata rimossa per gli utenti britannici, scatenando una battaglia legale davanti al Tribunale dei Poteri Investigativi.

Questa decisione non solo mette alla prova i poteri del Regno Unito sulla crittografia, ma solleva anche interrogativi cruciali sull’equilibrio tra sicurezza nazionale e tutela della privacy. Il governo sostiene che Apple non abbia rispettato pienamente l’ordine, includendo anche l’accesso ai dati di utenti non residenti nel paese. Apple, dal canto suo, ribadisce l’importanza della crittografia avanzata per garantire la sicurezza globale dei dati dei suoi utenti.

La funzione al centro della disputa rimarrà disponibile negli altri mercati internazionali, sottolineando l’impegno di Apple per la protezione dei dati personali. Tuttavia, la decisione di limitare l’accesso nel Regno Unito rappresenta un duro colpo per l’azienda di Cupertino, che considera questa misura “grave”.

Questo caso potrebbe rappresentare un punto di svolta: una vittoria del governo britannico potrebbe incoraggiare altre nazioni a richiedere accessi simili, mentre un successo di Apple rafforzerebbe la posizione delle aziende tecnologiche nella difesa della privacy digitale. In un’epoca in cui la sicurezza online è sempre più sotto attacco, il ruolo di Apple come pioniere della crittografia end-to-end diventa ancora più significativo.