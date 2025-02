Apple rivoluziona i foldable: scompare la piega dello schermo

Apple ha raggiunto una nuova frontiera nella tecnologia pieghevole, eliminando la tanto criticata piega dello schermo nei dispositivi pieghevoli. Questa innovazione rappresenta un passo fondamentale verso il lancio del primo iPhone pieghevole, previsto per la seconda metà del 2026. Grazie a un materiale avanzato, la piega diventa quasi impercettibile, superando così i limiti tecnici e estetici che ancora affliggono i principali concorrenti come Samsung e Huawei.

Secondo quanto riportato da ETNews, la roadmap di sviluppo di Apple include la selezione dei fornitori entro aprile 2025, con l’avvio della produzione di massa nella seconda metà dello stesso anno. Per i pannelli OLED pieghevoli, Apple collaborerà con Samsung Display, mentre il vetro ultra-sottile sarà fornito da Corning. Il meccanismo di cerniera, elemento cruciale del dispositivo, sarà probabilmente affidato ad Amphenol, già partner per i MacBook Pro.

Il design a libro del nuovo dispositivo sarà caratterizzato da dimensioni innovative: uno schermo esterno compatto da 5,49 pollici e uno interno da 7,74 pollici, stabilendo nuove proporzioni rispetto ai modelli attuali come l’Oppo Find N5. Questo approccio mira a offrire un’esperienza utente unica e a distinguersi in un mercato sempre più competitivo.

Sebbene Apple entri nel segmento dei pieghevoli in ritardo rispetto ai concorrenti, la sua strategia di perfezionamento tecnologico potrebbe ridefinire gli standard del settore. Numerosi esperti, tra cui Ming-Chi Kuo e Jeff Pu, insieme a testate autorevoli come The Information e The Wall Street Journal, confermano la timeline di lancio. L’iPhone pieghevole non sarà solo un dispositivo, ma una dichiarazione di leadership tecnologica nel campo dei display pieghevoli.