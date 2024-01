Apple ritira la Beta 2 di iOS 17.3: l'aggiornamento blocca alcuni iPhone

Apple ha recentemente ritirato l’aggiornamento iOS 17.3 Beta 2 dopo che diversi utenti hanno segnalato gravi problemi. Il rilascio di questa versione beta ha causato un malfunzionamento noto come “boot loop” su alcuni modelli di iPhone. Questo problema porta i dispositivi a riavviarsi continuamente senza riuscire a caricare completamente il sistema operativo.

iOS 17.3: le cause del malfunzionamento

Le indagini hanno rivelato che il boot loop potrebbe essere stato causato da un conflitto con il sistema “backboardd”, particolarmente nei dispositivi con la funzione “Back Tap” attivata. Tuttavia, non tutti gli iPhone con questa funzione attiva hanno riscontrato il problema, rendendo la causa esatta ancora incerta.

Per gli utenti colpiti da questo problema, è possibile tentare di risolvere il malfunzionamento ripristinando una versione precedente del sistema operativo, come iOS 17.2.1. Tuttavia, questo potrebbe essere complicato per coloro che non dispongono di backup appropriati.

Looks like iOS 17.3 Beta 2 puts some iPhone models (in the 12, 13, 14, and 15 series, based on reports) in a boot loop. So maybe refrain from installing for now pic.twitter.com/MBTyZHQ1Tj — iSoftware Updates (@iSWUpdates) January 3, 2024

Apple ha sospeso temporaneamente la distribuzione di iOS 17.3 Beta 2 e ha iniziato un’indagine per identificare e risolvere la causa del problema. Nel frattempo, le versioni beta 1 rimangono disponibili per chiunque debba eseguire un ripristino su un iPhone danneggiato dall’aggiornamento.

Questo incidente sottolinea i rischi associati all’installazione di versioni beta dei sistemi operativi sui dispositivi primari. Apple consiglia vivamente di NON installare l’aggiornamento in questione, a causa del piccolo, ma presente rischio di problemi che potrebbero portare alla perdita di dati. È consigliabile utilizzare hardware secondario o non essenziale per tutte le versioni Beta del sistema operativo Apple, assicurandosi di effettuare un backup.

Per coloro che hanno già aggiornato a iOS 17.3 Beta 2 e si trovano con un iPhone in boot loop, c’è una procedura per il ripristino, che include il download di iOS 17.3 Beta 1 e l’utilizzo della modalità di recupero per eseguire il downgrade al dispositivo. Intanto, si prevede che Apple rilascerà una versione più stabile di iOS 17.3 Beta 2 nel corso delle prossime settimane.