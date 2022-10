Nella concitazione del lancio dei nuovi iPad 10ª generazione, iPad Pro e Apple TV 4K, è accaduta un’altra cosa che forse è passata inosservata. Apple ha ritoccato i prezzi dei prodotti già in commercio. E in alcuni casi, a partire da oggi, si arriva anche a dover sborsare 130€ in più per lo stesso identico prodotto. Per fortuna, si può ancora risparmiare.

La colpa non è di Apple, diciamolo subito. Il grosso dei sovrapprezzi è da imputarsi alla pandemia e alle smanie neoimperialiste di Putin; e al caro-chip si aggiunge l’euro debole rispetto al dollaro e un importante aumento dell’inflazione. Un quadro economico che ha reso inevitabile l’aumento dei prezzi.

Il confronto con il passato (dove con “il passato” intendiamo ieri) è impietoso. L’iPad di 9ª generazione, ancora a listino per via dei prezzi esagerati dei nuovi modelli, costa di più. E costano di più anche iPad mini, iPad Air, Apple Pencil e Smart Keyboard.

Tutti gli Aumenti

iPad 9a gen:

64 GB Wi-Fi: da 389€ a 439€ (+50€)

da 389€ a 439€ (+50€) 256 GB Wi-Fi: da 559€ a a 639€(+80€)

iPad mini 6:

64 GB Wi-Fi: da 559€ a 659€(+100€)

da 559€ a 659€(+100€) 256 GB Wi-Fi da 729€ a 859€(+130€)

iPad Air 5:

64 GB Wi-Fi: da 699€a 789€(+90€)

da 699€a 789€(+90€) 256 GB Wi-Fi: da 869€a 989€ (+120€)

Accessori:

Apple Pencil 1: da 99€ a 119€ (+20€)

da 99€ a 119€ (+20€) Apple Pencil 2: da 135€ a 149€ (+14€)

da 135€ a 149€ (+14€) Smart Keyboard 9: da 179€ a 199€ (+20€)

Acquistare ai Vecchi Prezzi

La buona notizia è che comprare ai vecchi prezzi, anzi a prezzi perfino migliori è ancora possibile. Al momento della stesura di questo post, infatti, Amazon ha mantenuto il vecchio schema, ma è probabile che questo stato di cose reggerà fino all’esaurimento delle scorte. Dopodiché, qualche ritocchino verso l’alto è inevitabile. Per cui, ora o mai più: non rimandate più l’acquisto del tablet se stavate facendoci un pensierino su: