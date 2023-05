Apple rilascia iOS 16.5 e iPadOS 16.5 beta 4 con miglioramenti e funzionalità sportive

Martedì Apple ha rilasciato la quarta beta di iOS 16.5 e iPadOS 16.5 agli sviluppatori registrati, dopo il rilascio delle beta di watchOS 9.5 e tvOS 16.5. L’aggiornamento porta con sé miglioramenti generali e nuove funzionalità legate allo sport. È importante notare che gli stessi aggiornamenti sono ora disponibili anche per i beta tester pubblici.

iOS 16.5 beta 4 è disponibile per gli sviluppatori registrati e può essere installato attraverso l’app Impostazioni, selezionando Generale e poi Aggiornamento software. Il numero di build per l’aggiornamento odierno è 20F5059a. Mentre l’attenzione si sposta sempre più verso iOS 17, che verrà presentato il mese prossimo al WWDC, iOS 16.5 non porta molte modifiche di rilievo.

Tuttavia, iOS 16.5 introduce nuovi comandi di registrazione dello schermo per Siri, permettendo agli utenti di avviare o interrompere una registrazione dello schermo utilizzando l’assistente virtuale. Inoltre, l’aggiornamento aggiunge una scheda Sport dedicata all’app Apple News, una funzionalità molto richiesta dagli appassionati di sport in passato.

Apple prevede di rilasciare iOS 16.5 al grande pubblico a maggio, con una nuova beta pubblica prevista per più tardi oggi, mentre l’azienda continua a testare la versione beta prima del rilascio ufficiale. Parallelamente al rilascio di iOS 16.5 e iPadOS 16.5 beta 4, Apple ha lanciato anche nuove beta per gli sviluppatori riguardanti altri sistemi operativi, tra cui:

– WatchOS 9.5 beta 4

– tvOS 16.5 beta 4

– macOS Ventura 13.4 beta 4

– macOS Monterey 12.6.6 beta