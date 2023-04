Apple rilascia iOS 16.4.1 per correggere diversi errori

A distanza di una settimana dal rilascio di iOS 16.4, Apple ha appena reso disponibile al download un minor update che corregge alcuni problemi emersi in questi giorni. Pronto/a a scaricare iOS 16.4.1?

Apple corre ai ripari e rilascia iOS 16.4.1

Puoi scaricare facilmente l’aggiornamento recandoti in Impostazioni > Generali > Aggiornamento software. L’update è leggero (in termini di MB), quindi ti ci vorranno giusto pochi minuti per completare l’operazione.

Stando al changelog ufficiale, iOS 16.4.1 punta a correggere principalmente due errori.

Questo aggiornamento fornisce importanti risoluzioni di problemi e miglioramenti alla sicurezza per iPhone, tra cui: Non venivano mostrate le varianti delle carnagioni per le emoji delle mani che spingono.

In alcuni casi, Siri non rispondeva.

Stranamente non viene menzionato il fastidiosissimo bug dell’app Meteo, diventata ormai inutilizzabile per la maggior parte degli utenti. Ma non abbiamo dubbi sul fatto che, proprio con questo aggiornamento, sia stato definitivamente risolto. O almeno questa è la speranza.

Ma le novità non finiscono qui, perché Apple ha rilasciato anche macOS Ventura 13.3.1, un minor update che include i fix per il problema delle emoji sopracitato e per il bug dello sblocco automatico del Mac con Apple Watch.

Immagine di copertina ©9to5mac

