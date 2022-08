Apple rilascia iOS 15.6.1 e altri aggiornamenti: le novità

Le ultime ore sono state particolarmente ricche per coloro che sono in possesso di uno o più dispositivi a marchio Apple. L’azienda di Cupertino ha infatti rilasciato nuovi aggiornamenti di iOS, iPadOS, macOS e watchOS. Ci sono novità? Scopriamolo insieme.

Iniziamo dall’update (per molti) di maggior interesse. Stando alle note di rilascio che giungono dalla California, iOS 15.6.1 fornisce “importanti miglioramenti alla sicurezza”. Abbastanza vaga come descrizione, vero?

A distanza di poche ore però, Apple ha aggiornato anche la sua pagina incentrata sulla sicurezza e ha fornito qualche dettaglio in più. In base a quanto si legge, iOS 15.6.1 risolve due pericolose vulnerabilità in grado di colpire praticamente tutti gli iPhone e gli iPad che eseguono la versione 15 dei rispettivi sistemi operativi.

Si parla di kernel e WebKit, ma a questo giro non scendiamo nei particolari. La buona notizia è che le vulnerabilità sono ora solo un brutto ricordo.

Per aggiornare il tuo iPhone e/o iPad, recati in Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software.

Non solo iOS: gli altri aggiornamenti

Come prevedibile, il gigante con al timone Tim Cook ha rilasciato anche le nuove versioni di altri sistemi operativi.

macOS Monterey 12.5.1, al pari degli update di iOS e iPadOS sopracitati, risolve due vulnerabilità legate al kernel e a WebKit. Dunque, anche in questo caso, è assolutamente consigliato il download.

Per quanto riguarda invece watchOS 8.7.1, questo punta a risolvere un preciso problema di Apple Watch Series 3. Lo smartwatch del 2017, infatti, stava creando non pochi disagi a chi lo portava al polso, riavviandosi spesso e senza alcun reale motivo. Il peggio, dunque, è passato.

Ed è un update mirato, visto che è disponibile unicamente per Apple Watch Series 3.

Ti ricordo che Apple sta attualmente lavorando ai prossimi major update, disponibili al download tra settembre e ottobre. Tra le ultime novità di iOS 16, si parla molto di questa feature scoperta di recente.

Copertina ©9to5mac