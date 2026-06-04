Apple rilancia la privacy su iPhone: Safari al centro della nuova campagna anti-tracker

Apple rilancia il tema della privacy su iPhone con una nuova campagna dedicata a Safari, mettendo nel mirino il tracciamento invisibile che accompagna molte attività online.

La campagna è partita con un messaggio semplice: molti siti seguono ciò che facciamo sul web più di quanto immaginiamo. Apple usa il suo stile riconoscibile, tra immagini ironiche e promessa di maggiore controllo, per presentare Safari come una scelta più attenta alla privacy. La chiusura dello spot riassume il senso dell’intera comunicazione: “Safari. Un browser davvero privato”.

La nuova campagna: video, affissioni e messaggio contro i tracker

La campagna Privacy on iPhone si apre con un nuovo video promozionale. I tracker dei dati diventano persone in carne e ossa che sbirciano alle spalle degli utenti mentre navigano. Una scena semplice, quotidiana, volutamente scomoda. L’obiettivo di Apple è rendere visibile qualcosa che di solito non si vede: il tracciamento online da parte di inserzionisti, piattaforme e intermediari pubblicitari.

Oltre allo spot, sono previste affissioni in diverse città e annunci digitali dedicati alle funzioni di Safari. La strada è quella già battuta nelle campagne sulla privacy dell’iPhone, ma stavolta il bersaglio è più preciso: non tutto l’ecosistema Apple, bensì il browser installato sui dispositivi della società di Cupertino. Una scelta che arriva mentre la sfida tra browser passa sempre di più anche dalla gestione dei dati personali.

Le funzioni privacy di Safari: prevenzione tracking, fingerprinting e report

Al centro della comunicazione c’è la Intelligent Tracking Prevention, la tecnologia di Safari che usa l’apprendimento automatico direttamente sul dispositivo per limitare il tracciamento tra siti diversi, senza compromettere il normale funzionamento delle pagine web. Apple sottolinea un punto: i dati vengono trattati sul dispositivo, senza mandare a server esterni informazioni non necessarie. Gli utenti possono inoltre aprire il Privacy Report, dalla barra degli strumenti o dalla pagina iniziale di Safari, e vedere quali tracker cross-site sono stati bloccati.

C’è poi il tema del fingerprinting, la tecnica con cui siti e inserzionisti incrociano dati come configurazione del dispositivo, browser, font e plug-in installati per riconoscere un utente anche senza i cookie tradizionali. Safari, spiega Apple, mostra ai tracker una configurazione semplificata del sistema: così più dispositivi risultano simili e diventa più difficile isolare un singolo profilo.

Private Browsing e controlli sulle estensioni: dove Apple sfida Chrome

La campagna richiama anche la modalità Navigazione privata di Safari, che Apple presenta come più avanzata rispetto alle soluzioni offerte da altri browser, compreso Chrome. Tra le funzioni citate c’è la Link Tracking Protection, pensata per togliere dai link alcuni parametri usati per seguire gli utenti da una pagina all’altra. Le schede private possono anche essere bloccate con Face ID o Touch ID, una protezione concreta quando il telefono passa di mano o resta su una scrivania.

Infine c’è il capitolo delle estensioni del browser: utili, certo, ma a volte molto invadenti. Safari permette di dare accesso ai dati solo per un giorno, solo per il sito aperto in quel momento oppure sempre. È qui che Apple prova a segnare la distanza: non promette un web senza tracciamento, ma un controllo più chiaro su chi può vedere cosa. Per molti utenti, forse, è già un punto di partenza.