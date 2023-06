Apple raggiunge nuovamente una capitalizzazione di mercato di tremila miliardi di dollari

Le azioni di Apple hanno raggiunto i 190,73 dollari per azione nel trading pre-mercato, riportando l’azienda a una capitalizzazione di mercato di tremila miliardi di dollari. Questo traguardo è stato raggiunto in precedenza da Apple nel gennaio 2022, quando è diventata la prima azienda al mondo ad essere valutata 3 mila miliardi di dollari. Tuttavia, nel corso dell’anno successivo, la sua valutazione è scesa al di sotto dei 2 mila miliardi di dollari.

Le azioni di Apple salgono a 190,73 dollari: la capitalizzazione di mercato arriva di nuovo a tremila miliardi di dollari

Il calo di valore di Apple è stato attribuito a problemi nella catena di fornitura che hanno colpito i dispositivi di punta dell’azienda. Ad esempio, durante il periodo di vendita tradizionalmente più elevato per l’iPhone, l’iPhone 14 Pro ha subito notevoli ritardi a causa di problemi di produzione in Cina.

Tuttavia, questi problemi erano in gran parte legati alla pandemia di COVID-19 e alla fine del 2022 la produzione è tornata alla normalità. Apple ha inoltre lavorato per ridurre la sua dipendenza dalla Cina e ha aumentato la produzione di iPhone in paesi come l’India. Nonostante l’annuncio del Vision Pro, che rappresenta l’ingresso di Apple in un nuovo settore di mercato dopo l’Apple Watch nel 2015, gli esperti non considerano questo prodotto come un fattore significativo per il raggiungimento di questo importante traguardo.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il Vision Pro attirerà solo una piccola base di utenti iniziali, come sviluppatori di software, appassionati di Apple e appassionati di realtà mista. Il prodotto ha un prezzo iniziale di 3.500 dollari, la sua tecnologia di base è ancora in fase di perfezionamento e gli utenti dovranno portare con sé una batteria esterna. Inoltre, Apple deve ancora fornire una ragione convincente per utilizzare il visore.

Gli azionisti sono consapevoli di queste considerazioni e quindi non è il Vision Pro a essere responsabile del raggiungimento dei tremila miliardi di dollari da parte di Apple. Invece, l’ecosistema di Apple è considerato la forza trainante dell’azienda dal punto di vista degli investitori. L’ecosistema che circonda i prodotti e i servizi di Apple, tra cui iPhone, iPad, Mac, App Store e servizi di abbonamento come Apple Music e iCloud, continua a generare entrate consistenti e a mantenere il valore dell’azienda in crescita.

Con il raggiungimento di questa capitalizzazione di mercato, Apple afferna la sua forza nel settore tecnologico e il suo ruolo di leader nel mercato globale.