Apple pronta a lanciare AirTag 2 con miglioramenti significativi

Quanto può spingersi oltre la tecnologia nel tracciamento avanzato degli oggetti smarriti? La risposta potrebbe arrivare da Apple, che prepara il lancio del nuovo AirTag 2 durante la WWDC 2025, attesa tra maggio e giugno. Le anticipazioni diffuse dal collezionista di prototipi Kosutami dipingono un futuro rivoluzionario per questo settore.

Il nuovo dispositivo promette un salto tecnologico significativo: il raggio d’azione sarà triplicato, passando da 30 a 90 metri, grazie a una versione potenziata della tecnologia Ultra-Wideband. Altre migliorie includono un altoparlante più potente per facilitare il ritrovamento e una batteria ottimizzata per una maggiore durata. Ma la vera innovazione potrebbe essere l’integrazione con il Vision Pro, che trasformerebbe gli AirTag in strumenti per il motion capture, aprendo la strada a un tracciamento dei movimenti su più dispositivi indossabili.

Sul fronte della sicurezza, Apple ha lavorato per risolvere le criticità emerse con la prima generazione. Il nuovo modello sarà dotato di protezioni hardware avanzate, come un altoparlante non rimovibile, per contrastare usi impropri e prevenire fenomeni di stalking. Questo aggiornamento eleva il livello di sicurezza AirTag, rispondendo alle esigenze di tutela della privacy degli utenti.

La scelta per i consumatori diventa cruciale: acquistare ora il modello attuale o attendere il rilascio del nuovo AirTag? Nonostante l’affidabilità della prima generazione, le innovazioni promesse potrebbero valere l’attesa, specialmente per chi cerca funzionalità avanzate e una precisione superiore nel tracciamento.

L’annuncio ufficiale previsto alla WWDC 2025 confermerà se queste aspettative saranno soddisfatte, mantenendo alta l’attenzione del mercato tecnologico.